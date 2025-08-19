Surat Chennai Highway : सुरत-चेन्नई महामार्ग पुन्हा चर्चेत: भूसंपादनाअभावी प्रकल्पाला खीळ

नाशिक: सुरत- चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (न्हाई) हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन व इतर बाबींवर काम सुरू असून, हा टप्पा अद्याप पूर्ण झाला नाही. महसूल प्रशासनाकडून भूसंपादनाबाबत योग्य समन्वय साधला जात नसल्याने प्रकल्प अधांतरी राहण्याची शक्यता आहे..केंद्र सरकारने भारतमाला योजना गुंडाळल्यामुळे या बहुचर्चित प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, महामार्ग प्राधिकरणाने पुढाकार घेत जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रस्तावित १,२७१ किमी महामार्गामुळे सूरत–चेन्नई प्रवासाचा कालावधी १२- १४ तासांवर येणार आहे. नाशिक- सूरत हे १७६ किमी अंतर अवघ्या सव्वा तासांत पार होऊ शकणार आहे. त्यामुळे या महामार्गाचे महत्त्व अधिक आहे..सरकारच्या वेळापत्रकानुसार २०२३ मध्ये काम सुरू होऊन २०२६ पर्यंत वाहतूक सुरू होणे अपेक्षित होते. पण घोषणेपासूनच अडथळे निर्माण झाल्याने वेळापत्रक वारंवार लांबले. जुलै महिन्यात भारतमाला योजना गुंडाळल्याने हा प्रकल्प कागदावरच राहील, अशी भीती होती. मात्र, न्हाईच्या पुढाकारामुळे पुन्हा आशा निर्माण झाली आहे..दरम्यान, ज्या जमिनींचे अधिग्रहण झाले आहे त्यांचे अवॉर्ड जाहीर असून बाधितांना मोबदला वाटप बाकी असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगितले जात आहे. तर महसूल विभागाकडून ‘आमच्याकडे पत्रव्यवहारच आलेला नाही’ अशी भूमिका घेतली जात आहे. या असमन्वयामुळे प्रकल्पाची डेडलाईन आणखी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..नाशिक जिल्ह्यातील मार्गनाशिक जिल्ह्यात १२२ किमी अंतरसुरगाणा (राक्षस भवन) येथे सुरुवातपेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक, सिन्नरमार्गे अहमदनगर जिल्ह्यात प्रवेशएकूण ९९६ हेक्टर जमिनीचे संपादन आवश्यक.महामार्गाची वैशिष्ट्येएकूण लांबी : १,२७१ किमीसूरत- सोलापूर व सोलापूर- चेन्नई असे दोन कॉरिडॉरसहापदरी महामार्ग, कमाल वेगमर्यादा १२० किमीगुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांतून मार्गनाशिक, नगर, सोलापूर, कलबुर्गी, कर्नुल, कडप्पा, तिरुपती ही प्रमुख शहरे जोडली जाणार.Khadakwasla Dam : खडकवासला धरणसाखळीत पाणीसाठा ९१ टक्क्यांवर; भाटघर, कळमोडी, नाझरे धरण शंभर टक्के भरले.उद्योग-व्यवसायाला गतीया महामार्गामुळे उद्योग व व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्रात लॉजिस्टिक पार्क, संशोधन केंद्रे, गोदाम, कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगांना मोठा फायदा होईल. उत्तर महाराष्ट्रातील शेतमाल वेळेत सुरत व दक्षिणेकडील राज्यांत पोहोचणार आहे. तसेच त्र्यंबकेश्वर, शिर्डी, सप्तश्रृंगगड या धार्मिक स्थळांच्या महत्त्वातही भर पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.