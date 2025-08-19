नाशिक

Surat Chennai Highway : सुरत-चेन्नई महामार्ग पुन्हा चर्चेत: भूसंपादनाअभावी प्रकल्पाला खीळ

Overview of Surat-Chennai Greenfield Highway : प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन व इतर बाबींवर काम सुरू असून, हा टप्पा अद्याप पूर्ण झाला नाही. महसूल प्रशासनाकडून भूसंपादनाबाबत योग्य समन्वय साधला जात नसल्याने प्रकल्प अधांतरी राहण्याची शक्यता आहे.
Surat Chennai Highway
Surat Chennai Highwaysakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सुरत- चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (न्हाई) हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन व इतर बाबींवर काम सुरू असून, हा टप्पा अद्याप पूर्ण झाला नाही. महसूल प्रशासनाकडून भूसंपादनाबाबत योग्य समन्वय साधला जात नसल्याने प्रकल्प अधांतरी राहण्याची शक्यता आहे.

Nashik
Travel
maharashtra
economy
surat
Development
Transportation
Land Acquisition
Project
Chennai
NHAI
National Highway
Infrastructure
construction site

