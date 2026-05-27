Sant Nivruttinath Rath: संत निवृत्तिनाथांच्या रथास यंदा सुरेगावची बैलजोडी; इतिहासात प्रथमच सिन्नर तालुक्याला मान

सिन्नर: संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज पालखी रथाला ओढण्याचा मान प्रथमच सिन्नर तालुक्याला मिळाला आहे. सुरेगाव येथील संपत भालेराव यांच्या देखण्या व डौलदार बैलांची यासाठी निवड झाली आहे. त्यामुळे श्री संत निवृत्तीनाथ महाराज समाधी संस्थानने तालुक्याला दिलेल्या संधीचे स्वागत केले जात आहे..संत निवृत्तीनाथ महाराज पालखीची जय्यत तयारी संस्थानाकडून सुरु करण्यात आली आहे. त्याचाच भाग म्हणून रथाला बैल जोडण्यासाठी बैल मालकांकडून अर्ज मागविण्यात येतात. संत निवृत्तीनाथ महाराज रथासह नगारा गाडीस ओढण्यासाठी बैल जोड्यांची निवड विश्वस्त समितीकडून केली जाते. त्याची प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. यात सुरेगाव येथील संपत भालेराव यांच्या चित्या व धिंगाण्या खिल्लारी बैलांना ही संधी मिळाली..त्र्यंबकेश्वर ते पंढरपूर व पंढरपूर ते त्र्यंबकेश्वर या पायी दिंडी सोहळ्यासाठीचा हा एकूण ४९ दिवसाचा प्रवास असतो. शिवाय पावसाळा आणि दिवसा दररोज किमान १० ते १५ किलोमीटर रोज दिंडीचा प्रवास असतो. त्यामुळे सक्षम बैल जोडी असावी यावर विश्वस्त समितीचा भर राहतो. यासाठी निवड प्रक्रियेतून जावे लागते. संस्थानचे अध्यक्ष राहुल महाराज साळुंके यांच्यासह विश्वस्तांनी नुकतीच बैल जोडींची पाहणी केली. विविध निकषात बसत असल्याने सुरेगावच्या संपत भालेराव यांच्या बैलजोडीला ही संधी मिळाली आहे. त्यामुळे भालेराव यांच्यासह तालुक्याला त्याचा आनंद झाला आहे..तीन पिढ्यांचे स्वप्न पूर्णत्वाससंपत भालेराव यांचे आजोबा लहानू भालेराव, वडील नामदेव भालेराव यांनीही संत निवृत्तीनाथ महाराज पालखी रथाला बैलजोडी जोडण्याचा मान मिळावा यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यामुळे तीन पिढ्यांपासून आकर्षक बैलजोडी दाराशी कायम होती. त्यांची देखभाल करून प्रत्येक पालखी सोहळ्याला त्यांच्याकडून प्रयत्न होत होता. .मात्र तीन पिढ्यांचे स्वप्न यंदा पूर्ण झाले आहे. बैलजोडीची निवड झाल्याने संपत भालेराव व त्यांचे बंधू राजाराम भालेराव यांच्याकडून बैलांकडून दररोज १० किलोमीटर बैलगाडी चालवण्याचा व्यायाम करून घेतला जात आहे. त्यांना शेंगदाणा, शेंगदाणा ठेप, उडीद डाळ, शेंगदाणे आदी खास प्रकारचा खुराक सुरु करण्यात आला आहे. स्वतःपेक्षाही बैलांची ठेप भालेराव कुटुंबाकडून ठेवली जात आहे.