Surgana News : सुरगाणा येथे दुर्दैवी घटना; मुलीकडे निघालेल्या वृद्ध महिलेचा पुरात वाहून मृत्यू

सुरगाणा: अलंगुणजवळील हातरूंडीपैकी तळपाडा येथील सुरतीबाई चिमण दळवी (वय ६५) या दिव्यांग महिलेचा नार नदीच्या पुरात वाहून गेल्याने मृत्यू झाला. ही महिला २१ ऑगस्टला दातरीचापाडा येथे मुलीकडे जाण्यासाठी निघाली होती..तळपाडा येथे नार नदीवर पूल नसल्यामुळे नदीच्या पात्रातून उतरत असताना ती पाय घसरून पाण्यात पडली. दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरूच असल्याने नार-पार नद्यांना पूर आला आहे. सायंकाळी मुलगा चंद्रकांत आई नेमकी कोठे गेली, म्हणून गावात शोधाशोध करीत होता. त्याला कुणीतरी ती दातरीचापाडा येथे मुलीकडे जायला निघाल्याचे दिसल्याचे सांगितले. .तेथे संपर्क साधला असता सुरतीबाई आली नसल्याचे समजले. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. २२) शोध घेतला असता तळपाडा येथून दीड ते दोन किलोमीटरवरील कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या लोखंडी प्लेटमध्ये सुरतीबाईचा मृतदेह अडकलेला आढळून आला..Chandrapur Rain: चंद्रपूर जिल्ह्यातील धरणांनी गाठली शंभरी; ९५.२१ टक्के जलसाठा, पाण्याची चिंता मिटली.याबाबत नैसर्गिक आपत्ती कक्ष तसेच पोलिसांना कळविण्यात आले. तहसीलदार रामजी राठोड यांनी तत्काळ घटनेची दखल घेत मृतदेह विच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला. रात्री उशिरा मृतदेह ताब्यात देण्यात आला.