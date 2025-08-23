नाशिक

Surgana News : सुरगाणा येथे दुर्दैवी घटना; मुलीकडे निघालेल्या वृद्ध महिलेचा पुरात वाहून मृत्यू

Surgana Woman Drowns in Nar River Flood : सुरगाणा तालुक्यातील हातरुंडीपैकी तळपाडा येथे नार नदीच्या पुरात वाहून गेलेल्या ६५ वर्षीय दिव्यांग महिला सुरतीबाई चिमण दळवी यांचा मृतदेह कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या लोखंडी प्लेटमध्ये अडकलेल्या अवस्थेत आढळून आला.
सकाळ वृत्तसेवा
सुरगाणा: अलंगुणजवळील हातरूंडीपैकी तळपाडा येथील सुरतीबाई चिमण दळवी (वय ६५) या दिव्यांग महिलेचा नार नदीच्या पुरात वाहून गेल्याने मृत्यू झाला. ही महिला २१ ऑगस्टला दातरीचापाडा येथे मुलीकडे जाण्यासाठी निघाली होती.

