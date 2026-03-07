Surgana Earthquake : जमिनीत गूढ आवाज अन् भांडीकुंडी पडली खाली; उंबरठाण परिसरात भूकंपाने उडाली धांदल

सुरगाणा: तालुक्यातील पश्चिमेकडील उंबरठाण परिसरातील निंबारपाडा, चुली, राशा, गुही, उंबरठाण, गोंडाळविहीर या भागात तीन ते चार दिवसांपासून भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवत आहेत. या भागात जमिनीतून मोठे आवाज ऐकू येत असून, घरावरील पत्रे हलले. काही घरात मांडणीवरील भांडी कुंडी, डबे खाली पडले होते. उंबरठाण येथे सौम्य धक्का बसल्याने जमीन हादरल्याने अनेक जण घरातून बाहेर पडले. वर्दळ असल्याने काहींना धक्के जाणवले नाहीत. .या धक्क्यांमुळे नागरिकांत सध्या तणाव असून प्रशासनाने या भागात कायमस्वरूपी भूकंपमापन यंत्राची व्यवस्था करावी, जेणेकरून नागरिकांना आणि प्रशासनालाही त्याची नोंद घेता येईल अशी मागणी पुढे आली आहे..निंबारपाडा येथे गुरुवारी (ता.५) रात्री ११: ५२ ला भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. हा धक्का साधारण १ ते २ सेकंद जाणवला असून काही घरांच्या भिंती हलल्याचे नागरिकांनी सांगितले. शुक्रवारी (ता.६) सकाळी १०.०५ मिनिटांनी निंबारपाडा, उंबरठाण परिसरात पुन्हा एकदा धक्के जाणवले. गोंडाळविहीर गावात सकाळी ०९: ५८ च्या दरम्यान सौम्य धक्के जाणवले. यावेळी काही नागरिक घाबरून घराबाहेर पडले. .राशा गावाचे पोलिस पाटीलांनी दिलेल्या माहितीनुसार राशा डोंगरावर गावात ३ मार्चच्या रात्री १०: ४५ ला मोठा धक्का बसला. ४ मार्चला पहाटे दोनच्या सुमारास सौम्य धक्के जाणवले. ६ मार्चला १०:१५ च्या सुमारास मोठा आवाज होत जमीन हादरल्याने राशा गावाचे नागरिक भयभीत झाले होते. घरावरील पत्रे, कौलांचा आवाज ऐकू आला. काही घरांत मांडणीवरील भांडे खाली पडले..विशेष म्हणजे, याच परिसरात तीन-चार दिवसांपूर्वीही अशाच प्रकारचे सौम्य, हलके धक्के जाणवल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. त्यामुळे काही काळ परिसरातील गावात भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते. याबाबत नेमकी माहिती घेऊन प्रशासनाने दिलासा द्यावा अशी मागणी गोंडाळविहीर येथील बळवंत अलबाड, मोहन खांडवी, किसन चौधरी, सित्रा खांडवी, नारायण अलबाड, लीलाबाई चौधरी, भोरीबाई चौधरी, रेशमा चौधरी, अशोक खांडवी, कृष्णा चौधरी, मालती भोये, मनोहर केंगा तर राशा गावाचे चिंतामण गावित, नाना देशमुख, काशिनाथ चौधरी, यशोदा देशमुख, कासम पवार यांनी केली आहे..Kolhapur Farmers : सर्वाधिक फायदा थकबाकीदार शेतकऱ्यांना; कर्जमाफी; ‘पात्र’च्या निकषांवर अवलंबून थकीतचे ६३३, प्रोत्साहनाचे १२५० कोटी.भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यांमुळे कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झालेले नसले, तरी परिसरातील नागरिक तणावाखाली आहेत. पूर्वी पंचवीस ते तीस वर्षांपूर्वी गुजरात सरकारने उंबरठाण येथे भूकंपमापन केंद्र सुरू केले होते, तसेच केंद्र पुन्हा सुरू करून नागरिकांना दिलासा द्यावा.- बळवंत अलबाड, सामाजिक कार्यकर्तेनागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. प्राथमिक माहिती शासनाला कळविण्यात आली आहे. तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांना तत्काळ संबंधित गावात पाठवून सविस्तर माहिती घेऊन शासनाला सादर करण्यात येईल.- रामजी राठोड, तहसीलदार, सुरगाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.