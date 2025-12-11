Bribery Case : शोधून दिल्याबद्दल 'बक्षीस'! हरवलेल्या मुलीच्या बदल्यात ७ हजार रुपयांची लाच घेताना सुरगाणा पोलिस उपनिरीक्षक जाळ्यात

सुरगाणा: सुरगाणा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या सहायक उपनिरीक्षक तुळशीराम शिवराम चौधरी (वय ५६, रा. पळसन, ता. सुरगाणा) यांनी हरवलेल्या मुलीचा शोध लावून दिल्याच्या बदल्यात तक्रारदाराकडून १५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने बुधवारी (ता.१०) कारवाई करताना त्यांना सात हजार रुपये स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले..तक्रारदाराच्या मुलीची हरविल्याची नोंद ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सुरगाणा पोलिस ठाण्यात मिसिंग नोंद क्रमांक ०८/२०२५ असा करण्यात आली होती. या तपासाची जबाबदारी चौधरी यांच्याकडे होती. मुलगी शोधून दिल्याबदल्यात त्यांनी ‘बक्षीस’ या नावाखाली १५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार तक्रारदाराने ९ डिसेंबर रोजी लाचलुचपत प्रतिबंध कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे नोंदवली. त्यानंतर १० डिसेंबर रोजी पंचासमक्ष पडताळणी करण्यात आली असता चौधरी यांनी पुन्हा लाच मागितल्याचे स्पष्ट झाले. मागणीवर तडजोड करत त्यांनी सात हजार रुपयांवर समाधान व्यक्त केले..हॉटेलमध्ये सापळापडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर घटनादिवशीच सापळा रचण्यात आला. सुरगाणा येथे ‘कर्मवीर गुळाचा चहा’ हॉटेलात तक्रारदाराकडून सात हजार रुपये स्वीकारताच चौधरी यांना पथकाने बुधवारी दुपारी बारा वाजून पंचवीस मिनिटांनी ताब्यात घेतले. अंगझडतीदरम्यान ७ हजार रुपये लाच रक्कम, ओपो कंपनीचा अंदाजे ९,५०० रुपये किंमतीचा दूरध्वनी जप्त करण्यात आला. या दूरध्वनीचे तांत्रिक परीक्षण सुरू असून चौधरी यांच्या राहत्या घराची झडती घेण्यासाठी स्वतंत्र पथक पाठविण्यात आले आहे. .Pune Land Scam : अजितदादा यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना पुणे पोलिस पाठीशी घालत आहेत का? उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल, नेमकं काय प्रकरण?.या प्रकरणी सुरगाणा (ग्रामीण) पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २७२/२०२५ असा भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे पोलिस निरीक्षक संतोष तिगोटे आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.