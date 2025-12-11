नाशिक

Bribery Case : शोधून दिल्याबद्दल 'बक्षीस'! हरवलेल्या मुलीच्या बदल्यात ७ हजार रुपयांची लाच घेताना सुरगाणा पोलिस उपनिरीक्षक जाळ्यात

Bribe Demand After Tracing Missing Girl : सुरगाणा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले सहायक उपनिरीक्षक तुळशीराम शिवराम चौधरी यांना हरवलेल्या मुलीचा शोध लावून दिल्याबद्दल तक्रारदाराकडून ७ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना छत्रपती संभाजीनगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहाथ पकडले.
सुरगाणा: सुरगाणा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या सहायक उपनिरीक्षक तुळशीराम शिवराम चौधरी (वय ५६, रा. पळसन, ता. सुरगाणा) यांनी हरवलेल्या मुलीचा शोध लावून दिल्याच्या बदल्यात तक्रारदाराकडून १५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने बुधवारी (ता.१०) कारवाई करताना त्यांना सात हजार रुपये स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले.

