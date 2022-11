नाशिक : शिवभोजन केंद्रातील दर्जावरून होणाऱ्या तक्रारीची दखल घेत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी (ता. ११) सरप्राइज व्हिजिट करीत भोजनाची चव चाखली, तेथील रेकॉर्ड आणि दर्जाबाबत नाराजी व्यक्त करीत भाजीचा दर्जा सुधारण्याच्या सूचना दिल्या.

श्री. भुसे यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतल्यानंतर मुंबई नाका भागातील शिवभोजन केंद्राला सरप्राइज व्हिजिट दिली. (Surprise visit to Shiv Bhojan Center by Dada Bhuse Guardian minister is upset to taste of vegetables Nashik News)

नोंदीच नाही

पालकमंत्री भुसे शिवभोजन थाळी घ्यायला आले. हे पाहिल्यावर केंद्रावर एकच धावपळ उडाली, श्री. भुसे यांनी भोजनाची चव चाखली. तसेच दिवसात केंद्रावर किती जणांनी भेटी दिल्या, याची माहिती घेतली.

केंद्रावर सकाळपासून ५० जणांनी भेटी दिल्या; पण त्याची कुठलीही माहिती व नोंदी नसल्याचे आढळल्यावर त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली. केंद्रावर भेटी देऊन शिवभोजन घेणाऱ्या प्रत्येकाच्या आधार क्रमांकासह नोंदी ठेवण्याच्या सूचना श्री. भुसे यांनी दिल्या.

"केंद्राबाबत सार्वत्रिक तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत भेट दिली. त्यात शिवभोजन घेतलेल्या पन्नास जणांच्या नोंदीच केलेल्या नसल्याचे आढळले. तसेच, भाजीच्या चवीविषयी नाराज असून, त्यांना सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या."

- दादा भुसे, पालकमंत्री, नाशिक

