Surupsingh Naik : आदिवासींचा बुलंद आवाज हरपला! माजी मंत्री सुरुपसिंग नाईक यांचे निधन; ८८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Political Legacy of Surupsingh Naik : माजी मंत्री सुरुपसिंग नाईक यांच्या निधनाने नंदूरबार-धुळे जिल्ह्यातील आदिवासी विकास, राजकारण आणि सामाजिक चळवळीतील प्रभावी नेतृत्व हरपले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नंदूरबार : धुळे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आणि आदिवासी समाजाचा बुलंद आवाज म्हणून ओळखले जाणारे सुरुपसिंगजी नाईक (वय ८८) यांचे वृद्धापकाळाने (Surupsingh Naik Death) निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे धुळे–नंदूरबार जिल्ह्यातील राजकारणासह सामाजिक आणि आदिवासी चळवळीत मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

