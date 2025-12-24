Surupsingh Naik : आदिवासींचा बुलंद आवाज हरपला! माजी मंत्री सुरुपसिंग नाईक यांचे निधन; ८८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

नंदूरबार : धुळे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आणि आदिवासी समाजाचा बुलंद आवाज म्हणून ओळखले जाणारे सुरुपसिंगजी नाईक (वय ८८) यांचे वृद्धापकाळाने (Surupsingh Naik Death) निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे धुळे–नंदूरबार जिल्ह्यातील राजकारणासह सामाजिक आणि आदिवासी चळवळीत मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे..सुरुपसिंगजी नाईक यांनी दर्या-खोर्यातील आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयुष्यभर लढा दिला. शिक्षणाशिवाय विकास शक्य नाही, या भूमिकेतून त्यांनी नवापूरसह नंदूरबार जिल्ह्यात विविध शैक्षणिक संस्था सुरू करून आदिवासी समाजासाठी शिक्षणाची दारे खुली केली. त्यांच्या कार्यामुळे अनेक पिढ्यांना शिक्षणाची संधी मिळाली..Uddhav Thackeray : 'कपटी कारस्थानाने मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, तर त्याचा खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही'.नंदूरबार आणि धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात त्यांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे. १९७८ पासून सलग आठ वेळा ते नवापूर विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले होते. प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली..राज्य मंत्रिमंडळात त्यांनी समाजकल्याण, आदिवासी विकास, सार्वजनिक बांधकाम, वन तसेच बंदरे या महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्रीपद यशस्वीपणे सांभाळले. प्रशासकीय अनुभव, जनतेशी थेट संवाद आणि विकासाभिमुख निर्णयांमुळे त्यांना सर्वसामान्य जनतेत विशेष मान होता..सुकवेल गट ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदापासून सुरुवात झालेली सुरुपसिंगजी नाईक यांची राजकीय वाटचाल आमदार आणि मंत्रीपदापर्यंत पोहोचली. नवापूर विधानसभा मतदारसंघाचे त्यांनी अनेक वेळा प्रतिनिधित्व केले. माजी मंत्री सुरुपसिंगजी नाईक यांच्या निधनाने आदिवासी समाजाचा एक अनुभवी आणि निर्भीड नेतृत्वाचा आधार हरपला असून, त्यांच्या कार्याची आणि योगदानाची कायम स्मृती राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.