नाशिक

Surya Namaskar Benefits : जिमपेक्षाही भारी सूर्यनमस्कार! तरुण वयातील आजार टाळण्यासाठी प्राचीन व्यायामाचा 'हा' आहे रामबाण उपाय

Importance of Surya Namaskar in Indian Tradition : भारतीय प्राचीन परंपरेतील सूर्यनमस्कार हा सर्वांगसुंदर व्यायाम असून शरीराची चपळता, पचनशक्ती आणि रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवतो, असे तज्ज्ञ सांगतात.
Surya Namaskar Benefits

Surya Namaskar Benefits

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आत्ताच्या पिढीत मानसिक आणि शारिरिक क्षमतेचा अभाव व रोगप्रतिकारक क्षमता कमी असल्याने तरुण वयातही मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना अलीकडच्या काळात प्रचंड वाढल्या आहेत. याउलट भारतीय प्राचीन परंपरेत सूर्यनमस्कार हा सर्वांगसुंदर व्यायाम असल्याचे पुराव्यानिशी संशोधनात सिद्ध झाले असले तरी आत्ताच्या जिममधील आधुनिक व्यायाम प्रकारांमुळे सूर्यनमस्कार दुर्लक्षित झाल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
yoga
Power
Benefits
Immunity

Related Stories

No stories found.