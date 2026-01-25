Surya Namaskar Benefits : जिमपेक्षाही भारी सूर्यनमस्कार! तरुण वयातील आजार टाळण्यासाठी प्राचीन व्यायामाचा 'हा' आहे रामबाण उपाय

नाशिक: आत्ताच्या पिढीत मानसिक आणि शारिरिक क्षमतेचा अभाव व रोगप्रतिकारक क्षमता कमी असल्याने तरुण वयातही मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना अलीकडच्या काळात प्रचंड वाढल्या आहेत. याउलट भारतीय प्राचीन परंपरेत सूर्यनमस्कार हा सर्वांगसुंदर व्यायाम असल्याचे पुराव्यानिशी संशोधनात सिद्ध झाले असले तरी आत्ताच्या जिममधील आधुनिक व्यायाम प्रकारांमुळे सूर्यनमस्कार दुर्लक्षित झाल्याचे चित्र आहे. .भारतीय परंपरेत एका सूर्यनमस्कारात दहा आणि बारा प्रकारची आसन असल्याने एक सूर्यनमस्कार घातला तरी बारा आसने एकावेळी पूर्ण होतात. शिवाय यापासून होणारा लाभ हा अनंत काळ टिकत असल्याने शरीराची चपळता, पचनसंस्था व रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. भारतीय व्यायाम प्रकारात आसन, सूर्यनमस्कारचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. सूर्यनमस्कारातून शरीराला आकार मिळत नसला तरी शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यास नक्कीच मदत मिळते. म्हणूनच पूर्वीच्या लोकांचे आयुर्मान शंभर व त्यापेक्षा अधिक होते..थंडीच्या दिवसात तीन आवर्तनेसूर्याची बारा नावे त्यानुसार प्रत्येक आसनाला सूर्याचे नाव देण्यात आले आहे. बारा सूर्यनमस्कारांतून एक आवर्तन पूर्ण होते. सुरवात करताना पहिले पाच सूर्यनमस्कार घालावे त्यानंतर एक आवर्तन पूर्ण करावे. एक आवर्तन म्हणजे त्यात बारा सूर्यनमस्कार येतात. थंडीच्या दिवसात तीन आवर्तने घातली तरी चालतात. फक्त सूर्यनमस्कार घालताना ते घाईघाईने न घालता सावकाश घालावा. जलद व इन्स्टंट योगा प्रकार शरीरासाठी घातक ठरतात..Republic Day Weekend 2026: प्रजासत्ताक दिनी मुलांसोबत आउटिंगचा प्लॅन? पुण्यातील ‘या’ ठिकाणांना नक्की द्या भेट .प्रशिक्षणाला येणाऱ्या लोकांचा पहिला प्रश्न मला जमेल का? असा असतो. माणूस मानसिकरीत्या सक्षम असल्यास त्याला कोणत्याही आजारातून बरे करण्याची ताकद व्यायामात असते. पण व्यायाम करण्याची मानसिकता नसल्यास कोणतीही गोष्ट साध्य होत नाही.-मेजर उल्हास कुलकर्णी, निवृत्त क्रीडाशिक्षक व प्रशिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.