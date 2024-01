Nashik Crime: संशयितांनी महंतांना घातला 40 लाखांना गंडा! शेअर मार्केटमधून जादा परताव्याचे दाखविले आमिष

नाशिक : पंचवटीतील गोरेराम मंदिराचा जिर्णोद्धार करण्यासाठी पैशांची गरज असलेल्या महंतांना शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणूक करून जादा परतावा मिळावा असे आमिष दाखवून तिघा संशयितांनी तब्बल ४० लाख रुपयांना गंडा घातल्याचे उघडकीस आले आहे.

याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Suspects cheat Mahant of 40 lakhs lure of excess returns from stock market Nashik Cyber ​​Crime)