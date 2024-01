नाशिक : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून मोठ्या परताव्‍याचे आमिष दाखवीत फसवणूक केल्‍याची आणखी एक घटना उघडकीस आली आहे.

याप्रकरणी ज्‍येष्ठ नागरिकाने यासंदर्भात सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, पावणे नऊ लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्‍याचे म्‍हटले आहे. (Fraud of lakhs of senior citizens with lure of excessive returns share market Nashik Cyber ​​Crime)