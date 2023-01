Nashik News : थंडीत घ्या पाळीव जनावरांची काळजी; ZP पशुसवंर्धन विभाग सरसावला

नाशिक : राज्यभरात जनावरांमध्ये आलेल्या लम्पी आजाराने जनावरे दगाविण्याचे प्रमाण वाढत असतानाच शीतलहरी वाढल्याने जनावरांमध्ये आजार वाढविण्याची शक्यता आहे. यासाठी राज्याचा पशुसवंर्धन विभाग सरसावला असून, या विभागाने शीतलहरींच्या परिणामांपासून बचावासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना, मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित केले आहेत.

यात तूर्तास पशूमेळाव्याचे आयोजन न करण्याचे सुचविले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पशुसवंर्धन विभागाने जनावरांची काळजी घेण्याबाबत उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश तालुकास्तरावर दिले असल्याची माहिती जिल्हा पशुसवंर्धन अधिकारी डॉ. विष्णू गर्जे यांनी दिली. (Take care of pets in winter initiative taken by ZP Animal Husbandry Department Nashik News)

राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात सध्या शीतलहर आली असून, दिवसाचे तापमान दहा अंशाच्या खाली आले आहे. हवामानात बदल झाला आहे. या बदल्यात हवामानाचा जनावरांवराही परिणाम होण्याचा धोका आहे. शीतलहरींमुळे जनावरांमध्ये हायपोथर्मिया, फ्रास्ट बाईट, भूक मंदावणे, मोठ्या पशुधनात सांधेदुखी, कुत्र्यांच्या पिलात खोकला, श्र्वसनविकार यांसारखे आजार बळविण्याची शक्यता आहे.

या आजारांची लागण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने पशुवैद्यक व पॅराव्हेटस पुरेशा संख्येने उपलब्ध करून ठेवावे. पुरेसा औषधसाठा ठेवावा, फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने सुसज्ज ठेवावे, शीतलहरीत पशुधनाचे व्यवस्थापनाबाबत प्रचार व प्रसिद्धी करावी, मृत पशुधनांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याची जागा निश्चित करावी आदी सूचना केल्या आहेत.

शीतलहरी प्रकोपात हे करा

स्थानिक हवामान अंदाजाची माहिती अद्ययावत ठेवावी, पशुधनाचा बचाव करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची तयारी करून ठेवावी, थंड वाऱ्यापासून बचाव करण्याकरिता त्याचा निवारा चहुबाजूने आच्छदित करावा

, कडाक्याची थंडी असल्यास निवाऱ्यात कृत्रिम प्रकाश व उष्णता पुरविण्याची व्यवस्था करावी, लहान जनावरांना पेंड व गूळ द्यावा, पशुंना जंत व कृमिनाशके देण्यात यावी, पशुधनाच्या संवर्गानुसार लाळ, खुरकत, घटसर्प, फऱ्या पीपीआर, आंत्रविषार रोग प्रतिबंधात्मक लस द्यावी आदी.

शीतलहरीत हे करू नये

शीतलहरीच्या काळात पशुधनास उघड्यावर बांधू नये तसेच मोकाट सोडू नये. पशू मेळाव्याचे आयोजन करू नये. पशुनिवाऱ्यात ओलसरपणा व धूर टाळावा, रात्री पशुधनास अंगणात उघड्यावर बांधणे टाळावे, मृत पशुधनाचा मृतदेह कुरणावर अथवा चारावयाच्या मार्गात टाकू नये.

