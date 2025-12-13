E Peek Pahani : 'ई-पीकपाहणी' ठप्प होणार! लॅपटॉप-प्रिंटरसाठी राज्यातील १५ हजार तलाठ्यांचा सोमवारपासून ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार

नाशिक: नवा लॅपटॉप आणि प्रिंटर मिळण्यासाठी वारंवार विनंती करूनही शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने राज्यातील १५ हजार तलाठ्यांनी बेमुदत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. येत्या सोमवार (ता. १५)पासून हे सर्व तलाठी ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार टाकणार असून, ई-पीकपाहणी, डिजिटल सातबारा, ई-फेरफारसह सर्व संगणकीय प्रक्रिया रखडणार आहेत..गावपातळीवरील महसुली कामकाजाची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या तलाठ्यांवर सध्या कामाचा प्रचंड ताण आहे. सातबारा नोंदणी, फेरफार, डिजिटल सातबारा, ई-पीकपाहणी, नुकसानीचे पंचनामे, विविध योजनांची अंमलबजावणी अशा अनेक आघाड्यांवर तलाठी एकाचवेळी काम करतात. मात्र, त्यांच्या हातातील साधने जीर्णावस्थेत आहेत. आठ ते दहा वर्षांपूर्वीचे लॅपटॉप, वारंवार सर्व्हर न मिळणे, प्रिंटरअभावी प्रतींचे वितरण न होणे अशा अडचणींमुळे कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. .त्यामुळे तलाठ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उचलले आहे. तलाठी संघाच्या निवेदनात नवीन लॅपटॉप व प्रिंटर उपलब्ध होईपर्यंत ऑनलाइन कामबंदीचा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देण्यात आला आहे. परिणामी गावापासून शहरापर्यंतचे महसुली कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे..स्वत:च्या आदेशालाच केराची टोपलीगतिमान आणि पारदर्शी कारभाराच्या उद्देशाने शासनाने तलाठ्यांना लॅपटॉप-प्रिंटर दिले होते. त्या वेळी दर पाच वर्षांनी जुने उपकरण बदलून नवीन देण्याचा आदेशही शासनाने काढला होता; परंतु या आदेशाची आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही. आंदोलनाची चाहूल लागताच शासन पातळीवर नवीन लॅपटॉप, प्रिंटर आणि स्कॅनर खरेदीसाठी हालचाली सुरू झाल्याचे समजते..Manikrao Kokate : राज्यात एका जिल्ह्यात ‘एक खेळ, एक संघटना’; माणिकराव कोकाटेंची माहिती; लवकरच नवे क्रीडा धोरण!.तलाठ्यांकडील लॅपटॉप व प्रिंटर जुने झाल्याने कामकाजात अडचणी येत आहेत. गेल्या वर्षी भरती झालेल्या तीन हजार २०० तलाठ्यांना अद्याप लॅपटॉप मिळालेले नाहीत. त्यामुळे नाइलाजास्तव आंदोलन करावे लागत आहे. शासनाने आमच्या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी.- निळकंठ उगले, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र तलाठी संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.