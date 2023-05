By

Nashik News : साकुर फाटा ते नाशिक मुंबई महामार्गाला जोडणाऱ्या महामार्ग क्र.३७ वरील नांदगाव बु येथील पाची पुलावरुन मुकणे नदीपात्रात केमिकल युक्त रसायन सोडतांनाचा टॅंकर येथील शेतकऱ्यांनी मध्यरात्रीच्या सुमारास रंगेहाथ पकडला आहे. (tanker dumping chemicals in Mukne river basin was caught red handed by farmers nashik news)

रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत जमावाच्या हातून निसटून चालक फरार झाला आहे.

आज मध्यरात्री सव्वा दोन वाजता टॅंकर क्र.MH.04 HD 4530 मुकणे नदीवरील पाचीपूलावर थांबला पाईपद्वारे केमिकल युक्त रसायन नदीपात्रात सोडल्याचा संशय पुलाशेजारील शेतकऱ्यांना आला संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली केमिकल सोडण्यापासून रोखले काही जणांनी चालकास ताब्यात घेत विचारपूस केली सुमारे तीस हजार लिटर क्षमतेने काठोकाठ भरलेला टॅंकर नदीपात्रात सोडले जात होते.

शेतकऱ्यांनी केमिकल सोडण्यापासून रोखले

सदर घटनेची माहिती पाटबंधारे विभागास कळविल्यानंतर मुकणे धरणाचे लघुपाटबंधारे शाखाधिकारी विजय ठाकूर यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट दिली. पाहणी करुन पाण्याचे नमुने घेत प्रदूषण नियामक मंडळाकडे पाठविणार असून संबंधित टॅंकर मालकावर वाडीवऱ्हे पोलिसात गुन्हा दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कॅन्टोमेन बोर्डाचे नगरसेवक तानाजी करंजकर यांनीही भेट दिली. यावेळी नांदगाव बु सरपंच देवा मोरे,नरेश आवारी,विकास मुसळे,सुदाम यंदे, शाताराम गायकवाड, केशव दिवटे,विलास काजळे, कुंडलिक मुसळे आदी शेतकरी उपस्थित होते.