Nashik Tapovan : साधुग्रामसाठी नाही, एक्झिबिशन सेंटरसाठी वृक्षतोड? तपोवनमध्ये ₹२२० कोटींची निविदा प्रसिद्ध

Tender for PPP Exhibition Centre Raises Questions : नाशिकच्या तपोवन परिसरात कुंभमेळ्यासाठी साधुग्रामऐवजी एक्झिबिशन सेंटर उभारण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. येथील १,८२५ झाडे तोडण्याच्या नियोजनावर पर्यावरणप्रेमींकडून तीव्र विरोध होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारले जाणार असून, त्यासाठी एक हजार ८२५ वृक्ष तोडले जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र, शुक्रवारी (ता.२८) महापालिकेच्या वतीने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर एक्झिबिशन सेंटर उभारण्याची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याने साधुग्रामबाबत महापालिकेच्या भूमिकेविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.

