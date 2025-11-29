Nashik Tapovan : साधुग्रामसाठी नाही, एक्झिबिशन सेंटरसाठी वृक्षतोड? तपोवनमध्ये ₹२२० कोटींची निविदा प्रसिद्ध

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारले जाणार असून, त्यासाठी एक हजार ८२५ वृक्ष तोडले जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र, शुक्रवारी (ता.२८) महापालिकेच्या वतीने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर एक्झिबिशन सेंटर उभारण्याची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याने साधुग्रामबाबत महापालिकेच्या भूमिकेविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे..कुंभमेळ्याचे महत्त्वाच्या कामांपैकी साधुग्राम हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यंदा भाविक व साधू महंत यांची पाचपटीने गर्दी वाढणार असल्याने त्याप्रमाणात साधूग्राम उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. महापालिकेकडे जवळपास ३७६ एकर जागा आहे. त्यातील ५७ एकर जागा भूसंपादनाच्या माध्यमातून महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे. तर उर्वरित जागेवर साधूग्रामचे आरक्षण टाकले आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२०० एकर जागा साधूग्रामसाठी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना मोबदला कशाप्रकारे द्यावा याबद्दल अध्यापन निश्चिती नाही. परंतु, महापालिकेने ताब्यात असलेल्या ५७ पैकी ५४ एकर जागेत २०१५ च्या ले-आउटनुसार काम करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, या ५४ एकर जागेत साधोग्रामची उभारणी करायची आहे. त्या भागात मोठ्या प्रमाणात वृक्षवल्ली आहे..उद्यान विभागाने सर्वेक्षण करून १,८२५ झाडांवर पिवळ्या रंगांचे फुली मारून रेखांकन केले आहे. त्यामुळे वृक्षतोड होणारच यावरून पर्यावरणप्रेमींनी महापालिकेच्या भूमिकेला विरोध केला आहे. वृक्ष वाचविण्याची चळवळ राज्यभर पोचली आहे. सेलिब्रिटी देखील वृक्ष वाचवण्यासाठी मैदानात उतरले आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडे वृक्षतोडी विरोधात ९०० हून अधिक हरकती दाखल झाल्या आहेत..त्यावर सुनावणी झाली असली तरी वृक्षप्रेमींना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळू नये यासाठी अद्याप निर्णय दिलेला नाही. आतापर्यंत साधुग्रामसाठी वृक्षतोड करणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगितले जात आहे. परंतु, अचानक साधुग्रामच्या जागेवर पीपीपी तत्त्वावर एक्झिबिशन सेंटर उभारण्यासाठी २२० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याने महापालिकेच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त होत आहे..एक्झिबिशन सेंटरसाठी मक्तेदाराला जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी वृक्षतोडीचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप आता पर्यावरणप्रेमी कडून केला जात आहे. प्रशासनाकडून सत्य लपविले जात असल्याचे निवेदामधून समोर आले. असून नाशिककरांची दिशाभूल केली जात असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रोहन देशपांडे यांनी सांगितले..नाशिककरांची एक्झिबिशन सेंटरची मागणी केली नाही. आताही शहरात सेंटर आहे. त्याचा किती उपयोग होतो, याचा अभ्यास प्रशासनाने करावा. एक्झिबिशनच्या नावाखाली नाशिककरांच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे. वृक्षतोड करून हरित कुंभ होऊ देणार नाही.- राजू देसले, पर्यावरणप्रेमी.आता प्रत्येक विकासकामाला वेगळा ओळखक्रमांक! ‘इन्फ्रा आयडी’ फॉर्म्युला लागू; भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय.तपोवनत एक्झिबिशन सेंटर उभारले जाणार असून, त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. एक्झिबिशनचा सेंटर साधूंच्या निवास व्यवस्थेसाठी केली जाईल. कुंभमेळ्यानंतर महापालिका एक्झिबिशन सेंटर म्हणून वापर करणार आहे. यातून महसुलाचा देखील उद्दिष्ट आहे. तपोवन २०१५ पूर्वीच्या वृक्षांची तोड केली जाणार नाही. फक्त लहान झाडेझुडपे हटविली जातील.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.