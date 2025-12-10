Nashik Kumbh Mela : साधुग्रामसाठी जमीन आरक्षणावरुन संघर्ष; भाडेतत्त्वाच्या नोटिसांमुळे शेतकरी धास्तावले, कायमस्वरूपी आरक्षणाची भीती

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारण्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोडीला विरोध झाल्यावर आता पाठोपाठ ३५० एकरपेक्षा अधिक म्हणजे एक इंच जागा देण्यास विरोध केला आहे. शेतकरी कृती समितीची मंगळवारी (ता. ९) बैठक झाली, त्यात विरोध करण्यात आला..कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरातील ३५० एकर जागेवर महापालिका व शासनाच्या वतीने आरक्षण टाकण्यात आले आहे. यामध्ये अधिक वाढ करत सुमारे बाराशे एकरहून अधिक जागा आरक्षित करून कुंभमेळ्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. या निर्णयाला शेतकरी कृती समितीने विरोध दर्शविला. तपोवनातील आरक्षित ३५० एकराहून अधिक एक इंचही जमीन कुंभमेळ्यासाठी देणार नाही, असा निर्णय शेतकरी कृती समितीच्या वतीने घेण्यात आला आहे..शेतकरी कृती समितीची बैठक जेजुरकर मळा येथे पार पडली. बैठकीस कृती समितीचे समाधान जेजुरकर यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. सन २००४ साली १०५ एकर क्षेत्रावर कुंभमेळा पार पडल्यानंतर महापालिकेच्या वतीने तपोवन परिसरातील ३५० एकर जागेवर आरक्षण टाकले. आता पुन्हा एकदा यामध्ये वाढ करून बाराशे एकर जागा आरक्षित करून कुंभमेळा करण्याचे नियोजन केले जात आहे. या सर्व प्रक्रियेला शेतकऱ्यांचा पूर्णपणे विरोध आहे..शेतकरी कुठल्याही प्रकारचे भूसंपादन, भाडेतत्त्वावर किंवा आरक्षित होऊ देणार नाही. शासनाने आरक्षित आहेत त्याच जागेवर कुंभमेळा करावा, अन्यथा शेतकरी कृती समिती शासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र स्वरूपात आंदोलन छेडेल, असा इशाराही कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे..शेतकऱ्यांना नोटीसदरम्यान, बाराशे एकर जागेत भूसंपादन होणार असल्याने नाशिक उपविभागीय कार्यालयातर्फे थेट नांदूरपर्यंत भाडेतत्त्वावर जागा घेण्याच्या नोटिसा शेतकऱ्यांना बजावण्यात आल्या आहेत. मागील तीन वर्षांतील जमिनीचा पीकपेरा, सातबारा उतारा शेतकऱ्यांकडून मागण्यात आला. सदरची जागा तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्त्वावर घेणार असल्याचे कारण सांगितले जात असले, तरी स्थानिक शेतकरी मात्र कायमस्वरूपी आरक्षणामुळे धास्तावले आहेत; तर बांधकाम व्यावसायिकांकडूनही कायमस्वरूपी आरक्षण टाकले जाणार असल्याने त्यामुळेच जागांवर रेखांकन करण्यात आल्याचे सांगितले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ आहे. .VIDEO : बाप-लेकीच्या आनंदापुढं महागड्या गाड्याही फिक्या! मुलीचा सायकलवरील 'तो' व्हिडिओ तुफान व्हायरल; श्रीमंत लोकांनाही भावला क्षण.विशेष म्हणजे, सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण, महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून कुठलेच स्पष्टीकरण न देता नोटिसा पाठविल्या जात असल्याने गोंधळाची स्थिती स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे..यापूर्वी साधुग्रामसाठी जेवढ्या जागेवर आरक्षण टाकले, तेथपर्यंत ठीक आहे. त्यापेक्षा अधिक जागेवर साधुग्रामचे आरक्षण पडू देणार नाही. एक इंच जागाही शेतकरी देणार नाही.- समाधान जेजूरकर, समन्वयक, शेतकरी कृती समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.