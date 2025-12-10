नाशिक

Nashik Kumbh Mela : साधुग्रामसाठी जमीन आरक्षणावरुन संघर्ष; भाडेतत्त्वाच्या नोटिसांमुळे शेतकरी धास्तावले, कायमस्वरूपी आरक्षणाची भीती

Tapovan Area Reservation May Rise to 1200 Acres, Says Committee : नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरात 350 एकरहून अधिक जागा आरक्षित करण्याच्या तसेच १२ हजार एकरपर्यंत विस्तार करण्याच्या प्रशासकीय निर्णयाला शेतकरी कृती समितीने विरोध दर्शवत, आरक्षित जागेपेक्षा एक इंचही जमीन न देण्याचा ठाम निर्णय घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारण्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोडीला विरोध झाल्यावर आता पाठोपाठ ३५० एकरपेक्षा अधिक म्हणजे एक इंच जागा देण्यास विरोध केला आहे. शेतकरी कृती समितीची मंगळवारी (ता. ९) बैठक झाली, त्यात विरोध करण्यात आला.

