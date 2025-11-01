Nashik Kumbh Mela : 'दौरे पुरे झाले, कामांचा वेग वाढवा!' तपोवन चौफुलीवर कायमस्वरूपी पोलिस चौकीची साधू-महंतांची मागणी

पंचवटी: तपोवन चौफुली परिसरात कायमस्वरूपी पोलिस चौकीची स्थापना व्हावी. कुंभमेळ्याची तयारी सुरू असली तरी कामकाजाचा वेग संथ असून, तो वाढविण्याची गरज आहे. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आणि सुसज्ज पत्रकार भवन उभारण्यात यावे आदींसह विविध मागण्या श्री लक्ष्मीनारायण मंदिराचे श्री महंत रामस्नेहीदास महाराज आणि इतर साधू महंतांनी प्रशासनासमोर मांडल्या. .आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा तयारीचा आढावा घेण्यासाठी प्रशासनाकडून शुक्रवारी (ता. ३१) पंचवटी परिसरात पाहणी दौरा करण्यात आला. दौऱ्यात कैलास मठ, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बडा लक्ष्मीनारायण मंदिर, प्रस्तुत साधुग्राम व रामघाट परिसर अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली..दौऱ्यात कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष शेखर सिंह, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत, सहायक आयुक्त शेखर देशमुख, वरिष्ठ निरीक्षक गजेंद्र पाटील, उमेश पाटील तसेच महंत भक्तीचरणदास महाराज, संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. तुळशीराम महाराज गुट्टे , महंत शंकरदास महाराज, महंत माधवदास महाराज, महंत संतोषदास महाराज, महंत राजारामदास महाराज, काशी धर्मपीठ प्रमुख नामदेव महाराज हरड व अन्य साधू-महंत उपस्थित होते..तपोवन परिसरात गटा मिश्रित पाणी थेट गोदावरी नदीत मिसळत असल्याचे समोर आले आहे. परिसरात दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष करून अधिकाऱ्यांचा दौरा केवळ सत्कार समारंभापुरताच मर्यादित राहिला, अशी खंत व्यक्त केली जात आहे..महंत रामस्नेहीदास महाराज यांनी पुढे सांगितले की, वर्षभराचा कालावधी उरला असताना प्रशासनाने कामांच्या दर्जाकडे आणि वेगाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच जमिनीचे अधिग्रहण अद्याप पूर्ण झाले नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली आणि हे कार्य तातडीने पूर्ण करून जमीन हस्तांतर करण्याची मागणी केली. .विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले की, कुंभमेळ्याच्या काळात आवश्यक असलेली सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, साधू-महंतांच्या सूचनांचा विचार करून अंमलबजावणी करण्यात येईल..मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या वेळी आमच्या जमिनी महापालिकेने भाडेतत्त्वावर घेतल्या होत्या. त्या वेळी आम्हाला योग्य मोबदला मिळाला आणि मेळा कालावधीनंतर जमीन आम्हाला परत मिळाली. मात्र, यंदा कायमस्वरूपी अधिग्रहणाचे नियोजन करण्यात येत असल्याने आमचे उपजीविकेचे साधनच हिरावले जाणार आहे. कायम अधिग्रहण न करता, पूर्वीप्रमाणे भाडेतत्त्वावरच घेण्यात यावे, अशी मागणी आहे. विकासाला विरोध नाही, पण शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये.- रोहित कोठुळे, शेतकरी.सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी वेगाने सुरू असून, प्रशासन जोमाने कार्यरत आहे. महाकुंभ हा केवळ धार्मिक नव्हे तर सांस्कृतिक पर्व असल्याने सर्वांनी एकदिलाने सहकार्य करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने घाटांचे सुशोभीकरण आणि इतर आवश्यक कामे वेळेत पूर्ण करून भाविकांना उत्तम सुविधा उपलब्ध कराव्यात. प्रशासन आणि नागरिकांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच आगामी सिंहस्थ महाकुंभ यशस्वी होईल.- महंत रामस्नेहीदास महाराज, बडा लक्ष्मीनारायण मंदिर, तपोवन.Bachchu Kadu: कर्जमाफीचा अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ; पंधरा दिवसांनी पुन्हा बैठक, आढावा घेत लक्ष ठेवणार.या बाबींवर विशेष लक्ष देण्याची गरज१) भाविकांसाठी वाहनतळाची सुसज्ज व्यवस्था करावी२) मार्ग निश्चित करून स्पष्ट दिशादर्शक फलक लावावेत.३) वैद्यकीय तपासणी केंद्रांची सुयोग्य ठिकाणी स्थापना व्हावी.४) प्रदूषण नियंत्रण कक्ष कार्यक्षमपणे कार्यरत ठेवून पर्यावरणीय समतोल राखणे महत्त्वाचे.५) स्थानिक नागरिकांना प्रशासनाच्या कार्यात सामावून घेण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.