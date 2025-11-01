नाशिक

Nashik Kumbh Mela : 'दौरे पुरे झाले, कामांचा वेग वाढवा!' तपोवन चौफुलीवर कायमस्वरूपी पोलिस चौकीची साधू-महंतांची मागणी

Administrative inspection of Tapovan area for Kumbh Mela preparations : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा तयारीच्या आढावा दौऱ्यात कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष शेखर सिंह आणि विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पंचवटीतील प्रमुख ठिकाणांची पाहणी केली. यावेळी श्री लक्ष्मीनारायण मंदिराचे श्री महंत रामस्नेहीदास महाराज आणि शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर कामांचा संथ वेग, कायमस्वरूपी अधिग्रहण आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्या मांडल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: तपोवन चौफुली परिसरात कायमस्वरूपी पोलिस चौकीची स्थापना व्हावी. कुंभमेळ्याची तयारी सुरू असली तरी कामकाजाचा वेग संथ असून, तो वाढविण्याची गरज आहे. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आणि सुसज्ज पत्रकार भवन उभारण्यात यावे आदींसह विविध मागण्या श्री लक्ष्मीनारायण मंदिराचे श्री महंत रामस्नेहीदास महाराज आणि इतर साधू महंतांनी प्रशासनासमोर मांडल्या.

