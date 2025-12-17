Nashik Tapovan : नाशिक तपोवन वृक्षतोड वाद: निविदा रद्द की केवळ तांत्रिक खेळी? जाणून घ्या सत्य

Nashik Tapovan News : तपोवनातील साधुग्रामच्या जागेवर प्रस्तावित औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राची निविदा रद्द करण्यात आल्याने वृक्षप्रेमींमध्ये आनंद व्यक्त करण्यात आला, मात्र हा आनंद क्षणिक ठरला. पहिला ‘कॉल’ रद्द करण्यात आला असला, तरी दुसरा ‘कॉल’ अद्यापही कायम असल्याचे स्पष्टीकरण काही अधिकाऱ्यांनी दिले..तपोवनातील साधुग्रामच्या जागेवर औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र (माईस) उभारण्यासाठी महापालिकेकडून दोन हजार २०० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध झाली. केंद्र उभारण्यासाठी तपोवनात एक हजार ८२५ झाडे तोडण्यासाठी रेखांकन करण्यात आले. या विरोधात जनक्षोभ उसळला. नऊशेहून अधिक हरकती आल्या. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात जनमत विरोधात एकवटले. नाशिकसह राज्य व देशभर विरोधाचे लोण पसरले. भारतीय जनता पक्षवगळता सर्वच पक्षांनी वृक्षतोडीला विरोध केला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी समर्थन करताना विकासासाठी काही प्रमाणात वृक्षतोड आवश्यक असल्याचे सांगितले. वाढता विरोध लक्षात घेता कुंभमेळामंत्री महाजन यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, दुसरीकडे महापालिकेने निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली होती. पण, आता महापालिकेच्या वेबसाइटवर अचानक माईस सेंटरची निविदा रद्द करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, पहिला ‘कॉल’ रद्द करण्यात आला. दुसरा ‘कॉल’ कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Chandrashekhar Bawankule: नागपूरसह राज्यात महायुती मजबूत : चंद्रशेखर बावनकुळे; ५१ टक्क्यांहून अधिक मतांसह महायुती सत्तेत येईल!.निविदा थांबविण्याचे आदेश मी पाच दिवसांपूर्वीच दिले आहेत. ‘निमा’ संघटनेच्या मागणीनुसार माईस निविदा काढली होती. परंतु, आता हे काम थांबविले आहे. येथील एकही झाड काढणार नसून, तूर्त माईसची निविदा थांबवली आहे.- गिरीश महाजन, कुंभमेळामंत्रीमाईस हब स्थगिती दिली होती. आता कॅन्सलेशन करण्यात आल्याचे समजते. महापालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात खुलासा करावा.- राजू देसले, तपोवन वाचवा चळवळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.