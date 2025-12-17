नाशिक

Nashik Tapovan : नाशिक तपोवन वृक्षतोड वाद: निविदा रद्द की केवळ तांत्रिक खेळी? जाणून घ्या सत्य

Nashik Tapovan MICE Project Controversy : नाशिक येथील तपोवन परिसर, जिथे प्रस्तावित माईस सेंटरसाठी १८०० हून अधिक झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याचे नियोजन होते, आता तेथे निविदा प्रक्रियेवरून वाद सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Nashik Tapovan News : तपोवनातील साधुग्रामच्या जागेवर प्रस्तावित औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राची निविदा रद्द करण्यात आल्याने वृक्षप्रेमींमध्ये आनंद व्यक्त करण्यात आला, मात्र हा आनंद क्षणिक ठरला. पहिला ‘कॉल’ रद्द करण्यात आला असला, तरी दुसरा ‘कॉल’ अद्यापही कायम असल्याचे स्पष्टीकरण काही अधिकाऱ्यांनी दिले.

