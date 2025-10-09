नाशिक

Nashik Crime : टवाळखोरांना कायद्याचा धसका! विद्यार्थ्यांची लूट करणाऱ्यांची नाशिकच्या तपोवन परिसरातून धिंड

Assault and Robbery at Ramshruti Garden : विद्यार्थ्यांना मारहाण करून मोबाईल आणि रोकड लुटणाऱ्या चार संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांनी या गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचे भय निर्माण करण्यासाठी या चौघांची तपोवन परिसरातून धिंड काढली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी: तपोवनातील रामसृष्टी उद्यानात फिरायला गेलेल्या डेंटल कॉलेजमधील चार विद्यार्थ्यांना मारहाण करून मोबाईल आणि रोकड लुटणाऱ्या चार संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांनी या गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचे भय निर्माण करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ७) या चौघांची तपोवन परिसरातून धिंड काढली.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
student
robbery
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com