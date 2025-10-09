Nashik Crime : टवाळखोरांना कायद्याचा धसका! विद्यार्थ्यांची लूट करणाऱ्यांची नाशिकच्या तपोवन परिसरातून धिंड

पंचवटी: तपोवनातील रामसृष्टी उद्यानात फिरायला गेलेल्या डेंटल कॉलेजमधील चार विद्यार्थ्यांना मारहाण करून मोबाईल आणि रोकड लुटणाऱ्या चार संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांनी या गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचे भय निर्माण करण्यासाठी मंगळवारी (ता. ७) या चौघांची तपोवन परिसरातून धिंड काढली..बीडीएसच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणारे तीन मैत्रिणी व एक मित्र असे चौघे विद्यार्थी रविवारी (ता. ५) रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास रामसृष्टी गार्डनमध्ये फिरत असताना ही घटना घडली. चार टवाळखोरांनी त्यांच्या डोळ्यावर फ्लॅश लाईट मारून पैसे मागितले. विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यावर टवाळखोरांनी त्यांना शिवीगाळ आणि मारहाण सुरू केली. .यावेळी एका युवतीने मदतीसाठी आपत्कालीन नंबरवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करताच, एकाने तिचा मोबाईल हिसकावून घेतला. मोबाईल परत देण्यासाठी त्यांनी पाचशे रुपये मागितले, तसेच विद्यार्थ्यानेही एक हजार रुपये दिले. तरीही मोबाईल परत न करता ते निघून गेले..Beed News: बीडमध्ये नेमकं काय चाललंय? शेतीच्या वादातून महिलेवर भावकीच्याच लोकांनी.. | Sakal News.या प्रकरणी आडगाव पोलिसांनी मोहन महाले (वय २२), भगीरथ भांगरे (वय १८), गणेश भांगरे (वय १८) आणि आदित्य गवळी (वय २३) या चौघांना ताब्यात घेतले. मंगळवारी पोलिसांनी या संशयितांना दोर बांधून तपोवनातील गोदावरी-कपिला संगम ते रामसृष्टी उद्यान परिसरातून फिरवत त्यांची धिंड काढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.