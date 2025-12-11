Tapovan Sadhu Gram : साधुग्राम भूखंडाचा तिढा कायम! तपोवनच्या शेतकऱ्यांनी महापालिकेचा ५०% टीडीआर चा प्रस्ताव धुडकावला

नाशिक: साधुग्रामसाठी तपोवनात ३५० एकरापेक्षा अधिक अतिरिक्त जागा देण्यास जागामालकांचा विरोध असताना दुसरीकडे महापालिकेने ५० टक्के टीडीआर व ५० टक्के रोख स्वरूपात मोबदला देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी धुडकावून लावला. यामुळे महापालिका प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. बाजारमूल्य तक्त्यातील दर हा मुळातच कमी असून, साधुग्रामच्या आजूबाजूला असलेल्या शिवारातील बाजारमूल्य दरापेक्षा अधिक दर शेतकऱ्यांनी मागितला आहे..तपोवनात साधुग्रामसाठी आरक्षण टाकले आहे. त्यातील ९७ एकर जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे. उर्वरित जागा मोबदला देवून ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने जवळपास २८० स्थानिक शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविल्या. त्याअनुषंगाने महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात शेतकऱ्यांचे म्हणणे एकूण घेण्यासाठी सुनावणी घेण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, नगररचना विभागाचे सहसंचालक कल्पेश पाटील, नगररचनाचे कार्यकारी अभियंता सचिन जाधव या वेळी उपस्थित होते. .साधुग्राम आरक्षण व्यतिरिक्त जवळपास साडेसातशे एकर अतिरिक्त जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी नोटीस पाठविल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (ता. ९) बैठक घेऊन विरोध दर्शविला, तर सुनावणीवेळी साधुग्रामचे आरक्षित जागा घेण्यासाठी झालेल्या सुनावणीवेळी महापालिकेचा प्रस्ताव धुडकावला. पाच डिसेंबरला नोटीस काढली असताना शेतकऱ्यांना आठ तासांपूर्वी नोटीस हातात मिळाल्याने कायदेशीर सल्ला घेण्यास वेळ नसल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला. शेतकरी कृती समितीचे समाधान जेजुरकर तसेच रमेश कोठुळे, शिवाजी गायकवाड, शिवाजी गवळी, योगेश जेजुरकर, दिनकर चौधरी यांनी बाजू मांडली..शेतकऱ्यांकडून या मुद्द्यांवर आक्षेपनोटिशीमध्ये भूसंपादनाचा उल्लेख नाहीसक्षम समितीची मान्यता घेतली नाही५० टक्के टीडीआर व ५० टक्के रोखचा निर्णय घेताना सुनावणी नाहीशेतकऱ्यांना पाठविलेली नोटीस कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करणारीमोबदला देण्यात येईल नोटिशीमधील हा उल्लेख अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे..काय आहे महापालिकेचा प्रस्ताव?सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आरक्षित क्षेत्र संपादन प्रस्तावित आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने व पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने एकीकृत नियमावलीतील तरतुदीनुसार देय होणारा टीडीआर व ५० टक्के क्षेत्राचा भूसंपादनाचा रोख मोबदला दिला जाणार आहे..काय आहे जागा मालकांचा प्रस्ताव?महापालिकेकडून भूसंपादनाचा मोबदला बाजारमूल्य तक्त्यानुसार दिला जाणार आहे. मुळात त्या भागात ७१९० रुपये प्रतिचौरस मीटर असा दर आहे. छत्रपती संभाजीनगर महामार्गालगत एका बाजूला १६,९०० रुपये, तर दुसऱ्या बाजूला १०,३८० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर आहे. काही जागामालकांनी प्रतिचौरस २६,००० रुपये दराची मागणी केली.....तर आम्ही माईस सेंटर उभारूतपोवनात साधुग्रामसाठी राखीव असलेल्या जागेवर माईस सेंटर उभारून स्थानिक शेतकऱ्यांचा दावा संपुष्टात आणायचा व दुसरीकडे संस्थांना देण्यास विरोध करण्यात आला. अन्य संस्थांना माईस सेंटरसाठी जागा देण्याऐवजी ते सेंटर आम्हीच उभारू, नाममात्र भाडे देण्याचा प्रस्ताव ठेवला..NEET PG 2025 Admissions: राज्य कोट्यातून ४५ ‘पीजी’ विद्यार्थ्यांना प्रवेश; घाटी, नीट पीजी २०२५, दोन्ही कोट्यांच्या फेऱ्या पूर्ण .शेतकऱ्यांना मोबदला देताना विश्वासात घेतले जाईल. गैरसमज करून घेऊ नये. मोबदल्यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी आडून राहू नये. मार्ग काढता येईल. पुन्हा बैठक घेतली जाईल. नांदूर परिसरातील भूसंपादनासाठी जागांच्या सर्वेक्षणासंदर्भात प्राधिकरणाशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.