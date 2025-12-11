नाशिक

Tapovan Sadhu Gram : साधुग्राम भूखंडाचा तिढा कायम! तपोवनच्या शेतकऱ्यांनी महापालिकेचा ५०% टीडीआर चा प्रस्ताव धुडकावला

Farmers Strongly Oppose Additional Land Acquisition for Sadhu Gram : नाशिकच्या तपोवनात साधुग्रामसाठी आरक्षित असलेल्या अतिरिक्त जागेसाठी (३५० एकर) महापालिकेने दिलेला ५०% टीडीआर आणि ५०% रोख मोबदल्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे. शेतकऱ्यांनी बाजारमूल्यापेक्षा अधिक दराची मागणी करत महापालिकेच्या अडचणी वाढवल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: साधुग्रामसाठी तपोवनात ३५० एकरापेक्षा अधिक अतिरिक्त जागा देण्यास जागामालकांचा विरोध असताना दुसरीकडे महापालिकेने ५० टक्के टीडीआर व ५० टक्के रोख स्वरूपात मोबदला देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी धुडकावून लावला. यामुळे महापालिका प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. बाजारमूल्य तक्त्यातील दर हा मुळातच कमी असून, साधुग्रामच्या आजूबाजूला असलेल्या शिवारातील बाजारमूल्य दरापेक्षा अधिक दर शेतकऱ्यांनी मागितला आहे.

