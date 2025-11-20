Nashik Tree Cutting Issue ; नाशिक साधुग्रामची जागा वादात! ले-आउट तयार नसतानाच १८२५ वृक्षतोडीचा सपाटा; महापालिका बॅकफूटवर

नाशिक: पंचवटी विभागातील तपोवनात साधुग्रामच्या जागेतील एक हजार ८२५ वृक्षतोड प्रकरणी महापालिकेच्या उद्यान विभागावर हरकतींचा मारा झाला. यानंतर बॅकफूटवर गेलेल्या महापालिका प्रशासनाने साधुग्राम उभारण्यासाठी ले-आउट तयार केला नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यापूर्वीच अदांजे वृक्षतोड करून जमीन सपाटीकरणाचा लावलेला सपाटा झाडांच्या मुळावर उठला आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातील साधू-महंत दाखल होतील. त्यांना सुविधा पुरविण्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारले जाणार आहे. जवळपास ३९५ एकर जागा येथे साधुग्रामसाठी आरक्षित आहे. परंतु त्यातील ५७ एकर महापालिकेच्या ताब्यात जागा आहे. प्रयागराज येथे भाविकांची गर्दी लक्षात घेता राज्य शासनाच्या आदेशानुसार तयारी करण्यात आली आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२०० एकर जागा आरक्षित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कुंभमेळ्यातील मुख्य कामांपैकी साधुग्रामचे काम महत्त्वाचे आहे. सिंहस्थ ध्वजारोहनानंतर महंतांचे आखाडे येण्यास सुरवात होणार असल्याने साधुग्रामचा काही भाग तयार असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ताब्यात असलेल्या जागेवर साधुग्राम उभारण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रथम सपाटीकरण केले जाणार आहे. .सपाटीकरणासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने सर्वेक्षणानंतर १,८२५ झाडांवर पिवळ्या रंगाचे रेखांकन केले. त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात झाडांवर कुऱ्हाड कोसळणार असल्याने वृक्षप्रेमी एकवटले असून आंदोलन सुरू आहे. अडीचशेहून अधिक हरकती वृक्षतोडीवर घेण्यात आल्या आहेत. .वृक्षतोडीला वाढता विरोध लक्षात घेता महापालिका प्रशासन बॅकफूटवर आले असून, कुंभमेळा यशस्वी पार पाडण्यासाठी विकासकामे हाती घेतली असली तरी जुने वृक्ष जतन करण्याची जबाबदारी आहे. नागरिकांनी कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. वृक्ष वाचवणे, संवर्धन करणे ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे तातडीने जाहीर करण्यात आले. सोमवारी (ता. २४) सुनावणी ठेवली आहे. सुनावणीत विरोध वाढेल, लोक आक्रमक होण्याच्या भीतीने सारवासारव केली जात आहे..Pune News : खडकी कॅंटोन्मेंट एकत्र महापालिकेत येणार का; विलीनीकरणाची वाट अजूनही अडखळलेली!.वृक्षतोड येणार अंगलटमहापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या ५७ एकर जागेवर साधुग्राम उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. साधुग्राम उभारताना रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची पाइपलाइन, मलजलवाहिन्या टाकाव्या लागणार आहे. रस्त्यांचा ले-आउट तयार झाल्यानंतर अन्य सुविधा पुरविल्या जातील. रस्ते ले-आउट अद्याप तयार झाला नसताना झाडे तोडण्याची घाई का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात अधिकारी वर्गाने कानावर हात ठेवले आहेत. महापालिकेकडे ले-आउट नसताना वृक्षतोड अंगलट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सदर बाब लक्षात आल्यानंतर नगररचना विभागाकडून ले-आउट तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.