Nashik Tree Cutting Issue ; नाशिक साधुग्रामची जागा वादात! ले-आउट तयार नसतानाच १८२५ वृक्षतोडीचा सपाटा; महापालिका बॅकफूटवर

Nashik Municipal Corporation Under Fire for Felling Trees Without Approved Layout : तपोवनातील साधुग्रामसाठी आरक्षित जागेवर १,८२५ झाडांवर करण्यात आलेल्या पिवळ्या रेखांकनामुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
नाशिक: पंचवटी विभागातील तपोवनात साधुग्रामच्या जागेतील एक हजार ८२५ वृक्षतोड प्रकरणी महापालिकेच्या उद्यान विभागावर हरकतींचा मारा झाला. यानंतर बॅकफूटवर गेलेल्या महापालिका प्रशासनाने साधुग्राम उभारण्यासाठी ले-आउट तयार केला नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यापूर्वीच अदांजे वृक्षतोड करून जमीन सपाटीकरणाचा लावलेला सपाटा झाडांच्या मुळावर उठला आहे.

