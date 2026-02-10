नाशिक

Nashik Kumbh Mela : साधुग्रामचा पेच वाढला! १००० एकर जमिनीच्या संपादनावरून तपोवनचे शेतकरी आक्रमक

Farmers Oppose Temporary Land Acquisition for Sadhugram : नाशिक कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात उभारल्या जाणाऱ्या साधुग्रामसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात जमीन अधिग्रहणास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवित न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: तपोवनात साधुग्राम उभारण्यासाठी ३५० एकर जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या जमिनीव्यतिरिक्त तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्त्वावर एक हजार एकर जागा अधिग्रहीत करू देण्यास तपोवन आणि नांदूरमधील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविताना न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.

