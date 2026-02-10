Nashik Kumbh Mela : साधुग्रामचा पेच वाढला! १००० एकर जमिनीच्या संपादनावरून तपोवनचे शेतकरी आक्रमक

नाशिक: तपोवनात साधुग्राम उभारण्यासाठी ३५० एकर जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या जमिनीव्यतिरिक्त तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्त्वावर एक हजार एकर जागा अधिग्रहीत करू देण्यास तपोवन आणि नांदूरमधील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविताना न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे..कुंभमेळ्यात यंदा भाविक व साधुसंतांची संख्या पाच ते दहा पटींनी वाढणार असल्याने महापालिका हद्दीत १ हजार ३७७ एकर जागा संपादित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तपोवनात ३७७ एकर जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले असून यापैकी ९४ एकर जागा संपादित करण्यात आली आहे. उर्वरित २८३ एकर जागा संपादन करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. .२८३ एकर भूसंपादनासाठी महापालिकेने २८० शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवून यापूर्वी सुनावणी घेतली. त्यापूर्वी ५० टक्के टीडीआर व ५० टक्के रोख स्वरूपात मोबदला देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु शेतकऱ्यांनी प्रस्तावाला विरोध केला आहे. महापालिकेकडून भूसंपादनाचा मोबदला बाजारमूल्य तक्त्यानुसार दिला जाणार आहे. मुळात त्याभागात ७ हजार १९० रुपये प्रतिचौरस मीटर असा दर आहे..महापालिकेने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे त्यात छत्रपती संभाजीनगर महामार्गालगतच्या जमिनींना पंधरा हजार रुपये रुपये प्रतिचौरस मीटर तर महामार्गापासून दुर असलेल्या जमिनींना बारा ते साडेबारा हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर जमीन देण्याचा प्रस्ताव आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर भूसंपादन दरावर शिक्कामोर्तब होईल. परंतु, दुसरीकडे तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्वावर जागा संपादित करण्याचे काम सुरू झाले..नांदूर, दसक भागात जागेचा अहवालमहापालिकेने साधुग्रामसाठी आरक्षण टाकलेल्या ३७७ एकर जागा बाजारभावानुसार रोख स्वरूपात मोबदला देवून अधिग्रहीत करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्याव्यतिरिक्त शासनाने १ हजार एकर जागा तात्पुरत्या स्वरूपात संपादित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत..गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबई जमीन अधिग्रहण अधिनियम कायदा १९४८ च्या कलम ५ नुसार सक्षम प्राधिकारी यांचा स्थळ निरीक्षण अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु झाले आहे. गावाचे नाव, सर्वे क्रमांक, जमिनीचा प्रकार, जागा मालकाचे नाव, मिळकतीची भौगोलिक स्थिती, जागेवरील बांधकामाचा प्रकार, घर, गोठा, फळबाग आदी संदर्भात माहिती घेण्यासाठी नांदूर, दसक, मखमलाबाद येथील महसुल विभागाचे अधिकारी दाखल झाले. परंतु, यास शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करताना जागा देण्यास नकार देताना न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे..शेतकऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नाहीतपोवनमध्ये साधुग्रामसाठी आरक्षित असलेल्या ३७७ एकर जागेव्यतिरिक्त तात्पुरत्या स्वरूपात एक हजार एकर जागा आरक्षित करण्यासाठी महसूल विभागाने पावले उचलली आहेत. सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवत जमीन देण्यास नकार दर्शविला. .Pune News: जेजुरीत दर्शनासाठी आणलेले बैल उधळले; गड परिसरात गोंधळ, भाविकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर!.दुसरीकडे भाजपचे प्रभाग क्रमांक दोनचे नगरसेवक रिद्धेश निमसे यांनी मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता व उपजीविकेचा विचार करून संबंधित जमिनी फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात व भाडेतत्त्वावरच घेण्यात याव्यात आणि कुंभमेळा संपल्यावर त्या जमिनी पूर्ववत शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्याव्यात, अशी मागणी केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये एकवाक्यता दिसत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.