Aditya Thackeray : 'तपोवनातील वृक्षतोड ठेकेदारासाठी रचलेली खेळी'! - आदित्य ठाकरे यांचा भाजपवर जोरदार हल्लाबोल

नाशिक: भाजपचे प्रेम ना वनावर, ना तपोवनावर, ना धर्मावर...भाजपचे प्रेम फक्त ठराविक ठेकेदारावरच आहे, असा तीव्र आरोप युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला. तपोवनातील वृक्षतोड ही लाडक्या ठेकेदारासाठी रचलेली खेळी असून, नाशिककरांवर भाजपची दादागिरी सुरू असल्याचाही त्यांनी आरोप केला. 'तपोवन वाचले पाहिजे; तपश्चर्येचे हे वन आम्ही ठेकेदारांच्या ताब्यात जाऊ देणार नाही,' असा इशाराही त्यांनी दिला..साधूग्राम प्रकल्पासाठी तपोवनातील तब्बल १,८२५ झाडांची तोड करण्यात येणार असल्याच्या निषेधार्थ पर्यावरणप्रेमी तसेच नाशिककर रस्त्यावर उतरले आहेत. भाजप वगळता अनेक राजकीय पक्षही या निर्णयाच्या विरोधात मैदानात उतरले आहेत..युवासेना अध्यक्ष व माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज सामाजिक माध्यमांद्वारे आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा देत भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, तपोवन वाचवण्यासाठी सुरू केलेले आंदोलन हे राजकारणाचा मुद्दा नाही; हा निसर्गाच्या अस्तित्वाचा आणि नाशिकच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे..ते पुढे म्हणाले, आजूबाजूला वाढते प्रदूषण, झाडांची कत्तल दिसत असताना भाजप सरकार तपोवन नष्ट करून साधूग्राम उभारण्याचा हट्ट धरत आहे. पण भाजपचा खरा हेतू काही वेगळाच आहे. त्या ठिकाणी मोठे प्रदर्शनीय केंद्र उभारण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. त्याची निविदाही काढण्यात आली. ठराविक ठेकेदारांच्या हितासाठीच हा संपूर्ण खेळ रचला जात असल्याचे स्पष्ट दिसते..नाशिकवर अशी दादागिरी कोणासाठी? नाशिकचे आणि त्या लाडक्या ठेकेदाराचे नाते काय?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तपोवन तोडून प्रदूषणाचेच प्रदर्शन करणार का? असा उपरोधिक सवालही आदित्य ठाकरे यांनी केला..आमच्या सरकारने वने वाचविलीजानेवारी २०२२ मध्ये पर्यावरणमंत्री असताना मी नाशिकमधील वडाची झाडे वाचविली होती. अंजनी पर्वतावरील वनस्पतींनाही विनाशवादी, ठेकेदारप्रेमी टोळ्यांचा हात लागू दिला नव्हता. कारण निसर्गसंरक्षण हेच खरे कर्तव्य आहे. त्यामुळे तपोवन वाचलेच पाहिजे; तपश्चर्येचे हे वन ठेकेदारांच्या ताब्यात जाऊ देणार नाही, असा पुनरुच्चारही ठाकरे यांनी केला..