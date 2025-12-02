नाशिक

Aditya Thackeray : 'तपोवनातील वृक्षतोड ठेकेदारासाठी रचलेली खेळी'! - आदित्य ठाकरे यांचा भाजपवर जोरदार हल्लाबोल

Aditya Thackeray Slams BJP Over Tapovan Tree Cutting : नाशिकमधील तपोवन येथे साधूग्राम प्रकल्पासाठी १,८२५ झाडांची तोड करण्यात येत असल्याच्या विरोधात युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी सामाजिक माध्यमांद्वारे आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा देत भाजप सरकारवर तीव्र टीका केली.
Aditya Thackeray

Aditya Thackeray

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: भाजपचे प्रेम ना वनावर, ना तपोवनावर, ना धर्मावर...भाजपचे प्रेम फक्त ठराविक ठेकेदारावरच आहे, असा तीव्र आरोप युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला. तपोवनातील वृक्षतोड ही लाडक्या ठेकेदारासाठी रचलेली खेळी असून, नाशिककरांवर भाजपची दादागिरी सुरू असल्याचाही त्यांनी आरोप केला. ‘तपोवन वाचले पाहिजे; तपश्चर्येचे हे वन आम्ही ठेकेदारांच्या ताब्यात जाऊ देणार नाही,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Bjp
Nashik
maharashtra
political
tree
environment
Forest
Development
aaditya thackeray
Contractor
Protest
Tapovan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com