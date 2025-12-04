Devendra Fadnavis vs Ajit Pawar : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात 'झाडे तोडा', तर उपमुख्यमंत्री पवार म्हणतात 'संतुलन राखा'; तपोवन प्रश्नावरून राजकीय संघर्ष तीव्र

नाशिक: तपोवनातील वृक्षतोडीचा वाद आता थेट सत्ताधारी पक्षाच्या अंतर्गत राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. साधुग्राम उभारणीसाठी सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीला पर्यावरणप्रेमींसह अनेक संघटना विरोध करत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासासाठी वृक्षतोडीचे समर्थन केले होते. मात्र त्याच सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या पर्यावरणरक्षणाच्या भूमिकेला उघड पाठिंबा दिल्याने या प्रश्नावरून सत्तेतच दोन भिन्न भूमिका स्पष्टपणे दिसू लागल्या आहेत..अजित पवार यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे आपली भूमिका मांडत म्हटले आहे, ‘तपोवनातील वृक्षतोडीसंदर्भात सामोपचाराने मार्ग काढला पाहिजे. अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी घेतलेली भूमिका पर्यावरणाच्या हिताची आहे. विकास जितका महत्त्वाचा, तितकेच पर्यावरणाचे संतुलन राखणे हेदेखील काळाचे ऋण आहे. पर्यावरण वाचले तरच पुढील पिढी सुरक्षित राहील.’.काही दिवसांपूर्वी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी साधुग्राम उभारणीसाठी वृक्षतोड गरजेची असल्याचे मत व्यक्त केले होते. मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रयागराजमध्ये कुंभमेळा १५ हजार हेक्टर जागेत झाला, तर नाशिकमध्ये केवळ ३७५ एकर क्षेत्र उपलब्ध असल्याने आवश्यक तेवढी झाडे तोडावी लागतील, असे मत मांडले होते. तसेच आंदोलनकर्त्यांवर टीका करत, ‘धर्माला अफूची गोळी म्हणणारेच आज आंदोलनात पुढे आहेत’, असेही त्यांनी म्हटले होते. दरम्यान, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, रोहित पवार यांसह अनेक नेते यापूर्वीच या वृक्षतोडीच्या विरोधात उभे राहिले आहेत..तपोवन प्रश्न थेट संसदेत : खासदार वाजेनाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी तपोवनातील वृक्षतोडीचा मुद्दा संसदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे मांडण्याचा निर्धार केला आहे. त्यांनी तपोवनाची पाहणी करून सांगितले, ‘कुंभमेळ्यासाठी सिमेंटचे जंगल उभारणे हा चुकीचा प्रकार आहे. जनभावना तीव्र असून, तिचा आदर होणे आवश्यक आहे.’ तपोवनात तब्बल एक हजार ८२५ झाडे तोडून प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव असून, २२० कोटी रुपयांची निविदा जाहीर झाली आहे. शिवसेना व मनसे नेतृत्वानेही पूर्वीच विरोध दर्शविला आहे. वाजे यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांची भेट घेऊन तपोवन बचाव समितीला सोबत नेण्याचेही जाहीर केले आहे..Chandrashekhar Bawankule : नाना पटोलेंना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण दिसते.सरसकट वृक्षतोड योग्य नाही : केदारभाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी स्थानिक पातळीवर स्पष्ट भूमिका घेत सांगितले, ‘सरसकट वृक्षतोड आम्हाला मान्य नाही. विकासकामांसाठी काटेरी झुडपे, सुबाभूळ यांसारखी झाडे काढावी लागत असतील तर ती वेगळी बाब; पण तपोवनाची जबाबदारी साधू-संत व नाशिककरांची आहे.’ प्रयागराजमध्ये १५ हजार हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध असताना नाशिकमध्ये केवळ ३५० एकर जागा असल्याने नियोजन अधिक विचारपूर्वक व्हावे, असे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले, ‘कुंभमेळा पर्यावरणपूरक असला पाहिजे. विरोधासाठी विरोध करणे योग्य नाही. सूचनांमुळे विकास अडखळता कामा नये.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.