Devendra Fadnavis vs Ajit Pawar : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात 'झाडे तोडा', तर उपमुख्यमंत्री पवार म्हणतात 'संतुलन राखा'; तपोवन प्रश्नावरून राजकीय संघर्ष तीव्र

Massive Tree Cutting in Tapovan Sparks State-Level Controversy : नाशिकमधील तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारणीसाठी सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीच्या विरोधात मत मांडत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या पर्यावरण रक्षणाच्या भूमिकेचे समर्थन केले. या प्रश्नावरून आता सत्ताधारी पक्षांमध्येच मतभेद स्पष्टपणे दिसत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: तपोवनातील वृक्षतोडीचा वाद आता थेट सत्ताधारी पक्षाच्या अंतर्गत राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. साधुग्राम उभारणीसाठी सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीला पर्यावरणप्रेमींसह अनेक संघटना विरोध करत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासासाठी वृक्षतोडीचे समर्थन केले होते. मात्र त्याच सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या पर्यावरणरक्षणाच्या भूमिकेला उघड पाठिंबा दिल्याने या प्रश्नावरून सत्तेतच दोन भिन्न भूमिका स्पष्टपणे दिसू लागल्या आहेत.

