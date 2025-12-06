Girish Mahajan : राजकीय पोळी भाजू नका! तपोवन आंदोलनावरून गिरीश महाजन यांचा शिवसेनेला टोला

नाशिक: तपोवनातील साधुग्राममध्ये ३३ एकर क्षेत्रात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर २२० कोटी रुपये खर्च करून कायमस्वरूपी प्रदर्शन केंद्र (एक्झिबिशन सेंटर) उभारण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी केली. नाशिककरांचे समाधान होत नाही आणि १५ हजार पर्यायी वृक्षलागवड केले जात नाही, तोपर्यंत वृक्ष तोडले जाणार नसल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. .तपोवनातील साधुग्राममध्ये १,८२५ वृक्षतोड करण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागातर्फे झाडांवर दोन आठवड्यांपूर्वी पिवळ्या रंगाच्या फुल्या मारण्यात आल्यानंतर संतापाची लाट उसळली. राजकीय पक्ष, विविध सामाजिक संघटना, पर्यावरणप्रेमींकडून वृक्षतोडीला जोरदार विरोध झाला. अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या बरोबरच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी वृक्षतोडीविरोधात ठोस भूमिका घेतली. भाजपकडून मात्र वृक्षतोडीचे समर्थन करण्यात आले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी विकासासाठी वृक्षतोड करावीच लागेल, अशी देखील ठोस भूमिका घेतली. विरोध व आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असतानाच मागील आठवड्यात महापालिकेने ३३ एकर क्षेत्रात कायमस्वरूपी एक्झिबिशन सेंटर उभारण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर साधुग्रामसाठी नव्हे तर एक्झिबिशन सेंटरसाठीच वृक्षतोड होत असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. .त्यानंतर रोष वाढला. त्यापार्श्वभूमीवर कुंभमेळामंत्री महाजन यांनी एक्झिबिशन सेंटर संदर्भात शुक्रवारी (ता. ५) माध्यमांसमोर भूमिका स्पष्ट केली. २२० कोटी रुपयांच्या एक्झिबिशन सेंटरची निविदा स्थगित करतानाच झाडे तोडून कोणतेही प्रदर्शन केंद्र उभारले जाणार नसल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. तपोवनातील वृक्षांच्या पुनर्रोपणासह नवीन वृक्षांची योग्य देखभाल व निगा राखण्याचे आश्वासन कुंभमेळामंत्री महाजन यांनी दिले..Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्र दिल्लीत गहाण ठेवला; हर्षवर्धन सपकाळ, मुख्यमंत्री फक्त ‘रबर स्टॅंप’.शिवसेनेच्या भूमिकेवर टीकाशिवसेनेतर्फे तपोवनात वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन म्हणजे महायुतीसाठी घरचा आहेर मानला गेल्याने त्यावर महाजन यांनी टीका केली. कुंभमेळा झाला नाही तरी चालेल, मात्र वृक्षतोड होऊ देणार नाही, ही शिवसेनेची भूमिका विक्षिप्तपणाची असल्याची टीका केली. कुंभमेळ्याच्या कामांसह तपोवनातील आंदोलनावरून राजकीय पोळी कुणीही भाजू नये, असा इशारादेखील त्यांनी दिला. जे आंदोलन करत आहेत, ते तोंडघशी पडतील, असा दावा त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.