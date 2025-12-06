Nashik Kumbh Mela : 'तपोवनात बांधकाम नको!' सिद्धबाबांचा प्रशासनाला कडक इशारा, साधूंना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडू नका

पंचवटी: महाराष्ट्रात केवळ नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथेच सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. प्रभू श्रीरामचंद्रांनी वास्तव केलेली ही तपोभूमी जगभरातील साधू-संत, महंत ऋषी आणि भाविकांसाठी आस्थेचे ठिकाण आहे. हा परिसर संतपरंपरा आणि निसर्गाची देणगी असलेले पवित्र क्षेत्र आहे. येथे कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स अथवा बांधकाम होऊ नये, असेच सर्वांचे मत आहे. या भूमीत फक्त संत, महंत आणि हरित वनस्पतींचे अस्तित्व राहिले पाहिजे, वृक्षतोडप्रश्नी प्रशासनाने साधूंना रस्त्यावर उतरायला लावू नये, असा इशारा नेपाळ येथील पीठाधिश्वर जगद्गुरु महायोगी रामानंद आचार्य सिद्धबाबा यांनी दिला आहे..तपोवन येथील श्री लक्ष्मीनारायण बडा मंदिर येथे महाराजांचे नुकतेच आगमन झाले. सध्या तपोवनातील वृक्षतोडीचा विषय गाजत असून, त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, की श्री लक्ष्मीनारायण बडा मंदिराच्या अस्तित्वामुळेच ही जमीन शासनाच्या ताब्यात आली असून, आजपर्यंत तिचे संरक्षण मंदिर व्यवस्थापनाकडून सातत्याने करण्यात आले आहे. हे स्थान नव्याने निर्माण झालेले नसून, पाचशे वर्षांहून अधिक कालखंडापासून संतांच्या आध्यात्मिक परंपरेचे ते केंद्र राहिले आहे. .तीनशे वर्षांपासूनचे सर्व कागदपत्रे या संस्थानकडे उपलब्ध आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे तपोवन हे संपूर्ण भारतात आणि विदेशातही संत-महंतांच्या आस्थेचे महत्त्वपूर्ण केंद्र मानले जाते. अशा पवित्र भूमची विविध कारणे दाखवून अधिग्रहण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा असून, हा प्रकार भाविकांच्या मनाला धक्का देणारा आहे. संतांच्या उपस्थितीमुळेच ही जागा आज अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना मंदिर आणि मठ व्यवस्थापनाला विश्वासात घेणे अत्यावश्यक आहे..सहकार्याची भूमिका घ्यावीप्रशासनाने या भूमीत एक्झिबिशन सेंटर किंवा अशा स्वरूपाचे बांधकाम प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला, तर तो कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नसल्याचे महाराजांनी सांगितले. प्रशासन याबाबत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास याविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे राहील, असा इशाराही महाराजांनी भाविकांतर्फे दिला. प्रशासनानेही सहकार्यभावनेने विचार करणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले..Dr. Babasaheb Ambedkar: 'बाबासाहेबांच्या प्रत्येक मूर्तीला संरक्षक भिंत आणि छत मिळणार'; महापरिनिर्वाण दिनी योगींची मोठी घोषणा.साधूंच्या व्यवस्थेत उणीव नकोप्रयागराज कुंभमेळ्याचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासनाने नाशिकमधील सिंहस्थ कुंभमेळ्याबाबत नियोजन करताना साधू-संतांच्या व्यवस्थेबाबत कोणतीही उणीव राहू नये, याची विशेष खबरदारी घ्यावी. येत्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात लाखो भाविक नाशिकला येतील आणि त्या अनुषंगाने सर्व सुविधा सुसज्ज करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करण्याची मागणीही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.