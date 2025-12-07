Tapovan : ठिणगीचा वणवा...

नाशिक

Rising Public Outrage Over Tapovan Tree Cutting : तपोवनातील साधुग्राम प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीला नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून सर्वपक्षीय विरोध; वाढत्या दबावानंतर सरकारकडून निविदा प्रक्रिया स्थगित.
अभय सुपेकर
तपोवनातील वृक्षराजी तोडण्यावरून उठलेले रान शमविण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. त्याची घोषणा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी केली. सहविचार, कामकाजात पारदर्शकतेने अनेक प्रश्‍न सुटू शकतात. सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि लोकसहभाग यांची मोट बांधून तिचे कामकाज अधिक परिणामकारक होण्यासाठी आता प्रयत्न व्हावेत.

