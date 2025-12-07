Tapovan : ठिणगीचा वणवा...

तपोवनातील वृक्षराजी तोडण्यावरून उठलेले रान शमविण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. त्याची घोषणा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी केली. सहविचार, कामकाजात पारदर्शकतेने अनेक प्रश्न सुटू शकतात. सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि लोकसहभाग यांची मोट बांधून तिचे कामकाज अधिक परिणामकारक होण्यासाठी आता प्रयत्न व्हावेत..संवाद, पारदर्शकता, स्पष्टता आणि महत्त्वाचे म्हणजे विश्वासाचे वातावरण असेल तर कोणताही प्रश्न सुटायला किंवा समस्येवर उत्तर मिळायला वेळ लागत नाही. तथापि, जेव्हा या सर्वांची कमतरता निर्माण होते, तेव्हा त्याची जागा विसंवाद, अपारदर्शकता, अस्पष्टता घेते आणि विश्वासालाच फाट्यावर टांगले की जुळणारे सूरही बेसूर होऊ लागतात. जुळणारी मनेही दुरावतात आणि दरी अधिकाधिक रुंद व्हायला लागते. मग विसंवादाची ठिणगी पडते. .नेमकी हीच स्थिती नाशिक शहरातील तपोवनात साधुग्रामची निर्मिती, तेथील ३३ एकर क्षेत्रावर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून (पीपीपी) २२० कोटी रुपये खर्चून कायमस्वरूपी प्रदर्शन केंद्राची (एक्झिबिशन सेंटर) उभारणी करण्याचा निर्णय आणि त्याच्या कार्यवाहीच्या दिशेने पडलेली पावले याबाबत घडली, असे म्हणावे लागेल. तपोवनातील साधुग्रामच्या उभारणीसाठी एक हजार ८२४ वृक्ष तोडण्यासाठी महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली. झाडांवर फुल्या मारल्या. ती जमीनदोस्त करण्याची घोषणा केली आणि वादाची ठिणगी पडली. पंधरा-वीस दिवस झाले, या मुद्दाभोवतीच नाशिकचे जनजीवन फिरते आहे..एकसुराने विरोधाची धार...पर्यावरणप्रेमी, साहित्यिक, कलाकार, सेलिब्रिटी, विविध सेवाभावी संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष अशा कैक संघटना, संस्था या वृक्षांवरील आपले प्रेम दाखवत त्याच्या रक्षणार्थ उभ्या राहिल्या, सरसावल्या. ‘वृक्षतोडीला ठाम विरोध’ हाच त्यांचा निर्धार आजही आहे. दरम्यानच्या काळात काहींनी येथे संमेलने घेतली, काहींनी सूरपारंब्याचा डाव मांडला; तर बच्चेकंपनीने झाडांना मिठ्या मारत तपोवनातील वनराजीच्या बाजूने कौल दिला. पौराणिक, ऐतिहासिक दाखले दिले गेले. वादाच्या ठिणग्यांत काही हार-प्रहार देणे-घेणेही घडले. .अखेरीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने वृक्षतोडीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. मातेच्या निधनानंतर वृक्षसंवर्धनाची मोहीम राबविणाऱ्या सिनेकलाकार सयाजी शिंदे यांनी नाशिकला येऊन आपला विरोध प्रकट केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी त्यांची पाठराखण केली. मनसे नेते राज ठाकरे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्यासह अनेकांनी वृक्षतोडीविरोधात जाहीर भूमिका घेतली. खासदार राजाभाऊ वाजे (शिवसेना- उबाठा), भास्कर भगरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार), डॉ. शोभा बच्छाव (काँग्रेस) यांनी संसदेत यावर आवाज उठविला. थोडक्यात, वृक्षतोडीविरोधात एकदिलाने, एकसुराने विरोधाची धार अधिक टोकदार झालेली आहे..व्यापक समाजहित साधले जावेयाउलट भाजपबरोबर सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे नेते, कार्यकर्ते मात्र आपापल्या भूमिका मांडताना दिसले; तर केंद्रात विरोधी बाकावर असलेल्या जिल्ह्यातील खासदारांनी विरोधाचा सूर आळवला. अर्थात, कोणत्याही मुद्याचे राजकारण झाले, की त्यात हेवेदावे, कुरघोडीचे प्रसंग, सत्तासंघर्ष येतोच येतो. लोकानुनय, लोकभावना अशा मुद्यांचा विपर्यास होऊ लागतो. सत्तासंघर्ष आणि ईर्षेने व्यापक समाजहित कितपत साधले जाईल, हाही प्रश्न आहेच. त्यामुळे लोकहिताच्या बाबी या निखळ व्यापक हिताच्या निकषावरच तपासल्या गेल्या पाहिजेत. जनतेने संधिसाधू राजकीय पर्यावरणवादी ओळखून त्यांना दूर सारले पाहिजे..इतर शासकीय जागांचाही विचार व्हावातपोवनात वृक्षतोड करावी की नाही, या मुद्याचे खरे तर राजकारण होता कामा नये. पर्यावरणवाद्यांनी मांडलेले मुद्दे दुर्लक्षित करावेत, असेही अजिबात नाही. कोणतीही पर्यावरणीय व्यवस्था (इकोसिस्टीम) जेव्हा निर्माण होत असते, तेव्हा त्या परिसरात आपसूक एक जैवविविधता (बायोडायव्हर्सिटी) आकाराला आलेली असते. सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवांपासून ते प्राणी, पक्षी, कीटक यांचा तिथे अधिवास तयार होतो. .ती जैवविविधता टिकविण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची असते. तेच सूत्र तपोवनातील पर्यावरणीय व्यवस्थेलाही (इकोसिस्टीम) लागू पडते. वर्षानुवर्षांच्या वनराजीमुळे तिथे ही व्यवस्था अस्तित्वात आलेली आहे. वैविध्यपूर्ण वृक्षराजी आहे. काही वटवृक्षांचा पसारा मोहीत करणारा असा आहे. त्यामुळेच पर्यावरण वाचवा, या हाकेमागील मनोभूमिका स्पष्ट होते. नाशिक शहर आणि परिसरात मेरीसह राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या ताब्यातील अनेक जागा वापराविना पडून आहेत. त्यांचाही विचार सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या विकासकामांसाठी करता येऊ शकतो.पायाभूत सुविधा मजबूत होतीलसिंहस्थ कुंभमेळा नाशिक-त्र्यंबकेश्वरचे वैशिष्ट्य आहे. दर १२ वर्षांनी येणाऱ्या या वारशामुळे या दोन्ही शहरांच्या विकासाला, येथील व्यवसायाला आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला चालना मिळते. सरकारतर्फे त्यासाठी खास पावले उचलली जातात. खास निधीच्या तरतुदीतून विकासकामे होतात. या वेळीही साधारणतः एकूणात २५ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा सज्ज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन-तीन दौऱ्यांत मिळून येथील शेकडो कोटींच्या कामांना प्रारंभ केला. कोट्यवधी नागरिक देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येतील. .हजारो साधू, महंत दाखल होतील. अशा वेळी त्यांच्यासाठी मूलभूत, पायाभूत सुविधांची पुरेशी उपलब्धता, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गर्दीचे व्यवस्थापन, परिणामकारक वाहतूक व्यवस्था आणि आपत्ती निवारणाच्या यंत्रणा राबविणे याला प्रशासनाला प्राधान्य द्यावे लागेल. सरकारने हरितकुंभाची घोषणा केली आहे. गोदावरीचे पाणी शुद्ध राखावे लागेल. त्यासाठी कडक उपाययोजना करावी लागेल. यानिमित्त नाशिक-त्र्यंबकेश्वरला पर्यटनाच्या नकाशावर अग्रक्रमाने नेता येईल. यामुळे येथील उद्योग, व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळेल. या परिसरासह राज्याच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल. त्यादृष्टीने सरकारची पावले पडत आहेत..वातावरण तापलंय, आमदार शांतच!सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामाला, त्याबाबतचे आराखडे, नियोजन या प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यापासून ‘सकाळ’ने सातत्याने पारदर्शकता, विश्वासार्हता, नागरिकांच्या सूचना आणि अपेक्षांचा आदर व लोकभावनेचा विचार या मुद्यांना प्रशासन आणि शासन यांनी अग्रक्रम द्यावा, त्यालाही समजून घेऊन पावले उचलावीत, ही भूमिका मांडलेली आहे. प्रशासन, शासन हे व्यवस्थेचे कर्ते-धर्ते असतात. .जनतेला अधिकाधिक चांगल्या सोयी-सुविधा देण्याची त्यांची जबाबदारी आणि कर्तव्यही असते. त्यासाठी स्थानिक लोकांच्या गरजा, अपेक्षा याही विचारात घ्यायच्या असतात. तथापि, महापालिकेत लोकप्रतिनिधीच नसल्याने प्रशासकांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या आणि निर्णयाची सूत्रे एकवटलेली आहेत. शहरातील तिन्ही आमदार सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. वृक्षतोडीच्या मुद्यावर रान उठल्यावर ज्या जनतेने त्यांना निवडून दिले, त्यांना प्रशासन आणि शासन यांची भूमिका पटवून देणे, दृष्टिकोन समजावून सांगणे यातील काहीच करताना ते दिसलेले नाहीत. त्यांची ही अळीमिळी का आणि कशासाठी, असा प्रश्न आता त्यांना निवडून देणाऱ्या जनतेला पडलेला आहे..महाजनांची घोषणा कामी येईल?कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी आता त्यावर मलमपट्टी सुरू केली. त्याचे स्वागतच आहे. वृक्षतोडीच्या विरोधात रान उठू लागले, त्याचे वणव्यात रूपांतर व्हायच्या आधीच खरेतर त्यांनी सरकारतर्फे काही बाबी जाहीर करायला हव्या होत्या, त्याबाबत स्पष्टता द्यायला हवी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सरकारची साधकबाधक आणि समजुतीची भूमिका मांडत या मुद्यावरून निर्माण झालेला तणाव निवळवण्याचा प्रयत्नही केला. .आता महाजन यांनी एक्झिबिझन सेंटर उभारण्याच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली असल्याचे जाहीर केले. नाशिककरांचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत वृक्षतोड केली जाणार नाही. दहा वयाच्या आतील वृक्षांचे पुनर्रोपण करणार. त्यांना पेलिकन पार्क, कानेटकर उद्यानात स्थलांतरित करणार. हैदराबादहून १५ फूट वाढ झालेले वृक्ष आणून त्यांचे रोपण करणार, असे जाहीर केले. शुक्रवार (ता. ५)च्या त्यांच्या या घोषणेने पर्यावरणवादी, वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या मंडळींचे समाधान होते की नाही, हे येत्या काही दिवसांत दिसेल..एककल्ली भूमिका दूर ठेवावीविकासाची कास धरायची तर त्याच्या वाटेतील अडथळे हटवावे लागतील. मात्र, हे करताना सरकारने विकासकामे, त्यावरील खर्च, त्याचे नागरिकांपासून ते राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे सुपरिणाम याची जाणीव करून दिली पाहिजे. विकासकामे कार्यवाहीत आणताना त्याचा येथील पर्यावरणासह जनजीवनावर कमीत कमी दुष्परिणाम होईल, हानी नीचांकी होईल, यासाठी धोरणात्मक पावले उचलावीत. त्यासाठी प्रशासन आणि शासनाच्या धोरणात, निर्णयप्रक्रियेत, कृतीत आणि कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर संपूर्ण पारदर्शकता पाहिजे. .Goa Nightclub मध्ये आग लागला ‘तो’ क्षण! ती नाचत होती, अन् अचानक…; धक्कादायक Before & After व्हिडिओ पाहून प्रत्येकजण हादरला.‘हम करेसो...’ या एककल्ली मनोभूमिकेतून बाहेर पडून ‘आपण सर्वजण, आपल्या सर्वांसाठी...’ या व्यापक भूमिकेतून जनतेला, नागरिकांना विश्वासात घेऊन विकासकामे करावीत. त्याची दिशा पटवून द्यावी. त्यासाठी कामकाजात पारदर्शकता, धोरणातील स्पष्टता, लोकसहभागातून, लोकसूचनेतून विकासकामांची कार्यवाही यावर भर द्यावा. याचा सुपरिणाम सकारात्मक लोकसहभागतून दिसू शकतो. त्यामुळे विरोधाची जागा सहकार्य, सहविचाराने घेतली जाईल. मंत्री गिरीश महाजन यांनी एक्झिबिशन सेंटर आणि वृक्षतोड व वृक्षलागवड याबाबत जे शुक्रवारी जाहीर केले, त्याची कार्यवाही चांगल्या प्रकारे व्हावी. प्रशासन आणि शासनाने जनतेला विश्वास द्यावा. त्यामुळे कदाचित वृक्षतोडीच्या मुद्यावरून उठलेले रानही काही अंशी शांत व्हायला मदत होऊ शकते.. 