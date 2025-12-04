Bhaskar Bhagre : नाशिकचे दोन मोठे प्रश्न दिल्ली दरबारी! खासदार भास्कर भगरे यांनी तपोवन वृक्षतोड आणि बिबट्यांच्या हल्ल्यांवर केंद्रीय मंत्र्यांकडे घातले साकडे

वणी: तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोड थांबविण्याच्या मागणीबरोबरच जिल्ह्यातील बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्याच्या घटनांवर उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी खासदार भास्कर भगरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेत साकडे घातले..सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राममध्ये साधू- महंतांना सुविधा देण्यासाठी महापालिका प्रशासन ५४ एकरवरील १ हजार ७०० हून अधिक वृक्ष तोडण्याच्या तयारी आहे. या निर्णयाला सुरवातीपासून पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली येथे लोकसभेचे अधिवेशन सुरु असताना बुधवारी (ता.३) केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांची त्यांच्या कार्यालयात खा. भास्कर भगरे यांनी भेट घेतली. .साधू ग्राम प्रकल्पासाठी कोणतेही झाड तोडू नये, पर्यायी सरकारी जमिनीचा विचार करावा, साधुग्रामची व्यवस्था पर्यावरणपूरक पद्धतीने करण्याच्या मागणीचे निवेदन खा. भगरे यांनी दिले. याचवेळी जिल्ह्यातील दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात वेगाने वाढणाऱ्या मानव-बिबट्या संघर्षाच्या घटनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शंभराहून अधिक बिबट्यांच्या हल्ल्यात ३०-३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे..Supriya Sule: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या : सुप्रिया सुळे.शेतीसाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा व्हावा, बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी नसबंदीसारख्या उपाययोजना तसेच नाशिक जिल्ह्यात बिबट्या बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र स्थापन करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.