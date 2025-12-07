नाशिक

Nashik Tapovan : झाडांना आलिंगन, तुकोबांची गाथा! तपोवन वाचवण्यासाठी कवी, लेखक, कलावंत एकवटले; आंदोलनाला २० दिवस पूर्ण

Day-Long Cultural and Sports Activities Planned at Tapovan : नाशिकच्या तपोवन येथील प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी झालेले कवी, लेखक आणि पर्यावरणप्रेमी. रविवारी कविता वाचन, लोककला आणि पारंपरिक खेळांच्या माध्यमातून नागरिकांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
नाशिक: तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या विरोधात वीस दिवसांपासून तपोवनात वेगवेगळी आंदोलने सुरू असून, रविवारी (ता. ७) दिवसभरात अनेक कार्यक्रम तसेच आंदोलने होणार आहेत. यात कविसंमेलन, लोकनृत्य, संगीताचा कार्यक्रम तसेच खो-खोपासून कबड्डीपर्यंत खेळ, योगासने यांसह व्याख्यानाच्या कार्यक्रमाचाही समावेश आहे.

