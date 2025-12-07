Nashik Tapovan : झाडांना आलिंगन, तुकोबांची गाथा! तपोवन वाचवण्यासाठी कवी, लेखक, कलावंत एकवटले; आंदोलनाला २० दिवस पूर्ण

नाशिक: तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या विरोधात वीस दिवसांपासून तपोवनात वेगवेगळी आंदोलने सुरू असून, रविवारी (ता. ७) दिवसभरात अनेक कार्यक्रम तसेच आंदोलने होणार आहेत. यात कविसंमेलन, लोकनृत्य, संगीताचा कार्यक्रम तसेच खो-खोपासून कबड्डीपर्यंत खेळ, योगासने यांसह व्याख्यानाच्या कार्यक्रमाचाही समावेश आहे. .सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधूंच्या निवासासाठी तपोवनात साधुग्राम प्रस्तावित असून, याजागी असलेले वृक्ष तोडून तेथे बांधकाम करण्याचा निर्णय कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला. तेव्हापासून आजपर्यंत वीस दिवसांत प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या जागी अनेक आंदोलने झाली. मनोरंजनाचे अनेक कार्यक्रमही झाले. याच धर्तीवर रविवारी (ता. ७) सकाळपासून कार्यक्रमांची जंत्रीच आहे..नामवंत कवींचे काव्यवाचनमहाराष्ट्रातील संवेदनशील कवी, लेखक, विचारवंतांतर्फे झाडांवरच्या कविता वाचनाचा आणि तुकोबांची गाथा सोबत घेऊन अखेरचा श्वास घेणाऱ्या झाडांना आलिंगन देण्याचा सांस्कृतिक कार्यक्रम सकाळी अकराला होणार आहे. या उपक्रमात कवी, लेखक, संगीतकार, नर्तक, रंगकर्मी, चित्रकार, शिल्पकार, छायाचित्रकार, स्थापत्य आणि लोककलेतील सर्व कवी, लेखक, कलावंत एकवटून उभे ठाकले आहेत. ‘कुंभाचा आध्यात्मिक प्रकाश जर वृक्षांच्या सावलीत विरघळत असेल, तर तोडलेल्या झाडांच्या अंधारावर कोणता दीप लावता येईल?’ असा प्रश्न करत कविता सादर करण्यासाठी श्रीकांत देशमुख (नांदेड), मंगेश नारायणराव काळे (जळगाव), भगवंतराव क्षीरसागर (नांदेड), रवींद्र इंगळे चावरेकर (बुलडाणा), अण्णा जगताप (हिंगोली) यांसह अनेक कवी जमणार आहेत..दिवसभर खेळाचा उपक्रमतपोवनात दिवसभर खो-खोपासून कबड्डीपर्यंत सर्वच खेळ खेळण्यात येणार आहेत. यात खो-खो, क्रिकेट, हुतूतू, सूरपारंब्या, लंगडीपळी, पळापळी यांसारख्या खेळांचा समावेश आहे..CM Yogi Adityanath: यूपी होमगार्ड स्थापना दिवस: सीएम योगींकडून जवानांचे कौतुक; भत्त्यांत वाढ आणि आरोग्य योजनेचे आश्वासन.पाठिंब्यासाठी आज पुणेकर एकत्र येणारपुणेकर प्रोटेस्ट ॲन्ड पब्लिक फोरमने तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोध दर्शविला आहे. ‘अवघं नाशिक एकवटलंय, वॄक्षतोडीच्या विरोधात. आपणही पाठिंबा द्यायला हवा.’ त्यांनी असे सांगत तमाम पुणेकरांना आवाहन केले आहे. त्यासाठी रविवारी (ता. ७) दुपारी चार ते सायंकाळी सहा या वेळेत बालगंधर्व रंगमंदिर बसस्थानक, छत्रपती संभाजी बागेशेजारी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करीत पुणेकरांनी उपस्थित राहत निषेध नोंदवा, असे म्हटले आहे. आज नाशिककर जात्यात आहेत आणि आपण सुपात हे विसरू नका, असे सांगत ‘वॄक्ष लावा, वॄक्ष जगवा’ असे आवाहन फोरमने सोशल मीडियावर केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.