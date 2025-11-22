नाशिक

Sayaji Shinde : एकाही वृक्षाला हात लावू देणार नाही!" - तपोवन वृक्षतोडीविरोधात अभिनेते सयाजी शिंदे आक्रमक

Why Tree Cutting in Tapovan Sparked Massive Public Opposition : नाशिकमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या वृक्षतोडीला आता अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी कोणत्याही वृक्षाला हात लावू देणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ- कुंभमेळ्यासाठी नाशिकच्या तपोवनात साधुग्राम उभारले जाणार आहे. त्याकरिता जमीन सपाटीकरणासाठी महापालिकेने वृक्ष तोडण्यासाठी रेखांकन केल्यावर राजकीय पक्षांसह स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला असताना आता साहित्य, कला क्षेत्रातही वृक्षतोडीविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

