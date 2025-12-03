नाशिक

Nashik Tree Cutting : झाडांवरच्या कविता! तपोवन वृक्षतोडीविरोधात महाराष्ट्रातील कवी, लेखकांचा भावनिक एल्गार

Maharashtra Poets Unite Against Mass Tree Cutting in Nashik : नाशिकच्या तपोवन परिसरात कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या नावाखाली होत असलेल्या वृक्षतोडीच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रभरातील कवी, लेखक आणि कलावंत एकत्र येत ७ डिसेंबर रोजी झाडांवर कविता वाचनाचा आणि झाडांना आलिंगन देण्याचा भावनिक कार्यक्रम आयोजित करणार आहेत.
Maharashtra poets protest

Maharashtra poets protest

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महाराष्ट्रातील संवेदनशील कवी, लेखक, विचारवंतांतर्फे नाशिक येथील तपोवनातील हजारो झाडे तोडण्याच्या शासन निर्णयाविरुद्ध झाडांवरच्या कविता वाचनाचा आणि तुकोबांची गाथा सोबत घेऊन अखेरचा श्वास घेणाऱ्या झाडांना आलिंगन देण्याचा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला आहे. रविवारी (ता. ७) सकाळी अकराला हा कार्यक्रम होईल.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
tree
environment
culture
Protest
poet
Tapovan
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com