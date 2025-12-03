Nashik Tree Cutting : झाडांवरच्या कविता! तपोवन वृक्षतोडीविरोधात महाराष्ट्रातील कवी, लेखकांचा भावनिक एल्गार

नाशिक: महाराष्ट्रातील संवेदनशील कवी, लेखक, विचारवंतांतर्फे नाशिक येथील तपोवनातील हजारो झाडे तोडण्याच्या शासन निर्णयाविरुद्ध झाडांवरच्या कविता वाचनाचा आणि तुकोबांची गाथा सोबत घेऊन अखेरचा श्वास घेणाऱ्या झाडांना आलिंगन देण्याचा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला आहे. रविवारी (ता. ७) सकाळी अकराला हा कार्यक्रम होईल. .कवीसंमेलनासाठी महाराष्ट्रभरातून नामवंत दिग्गज कवी एकत्र होणार आहेत. त्यासाठी चलो नाशिक अशी सादच त्यांनी घातलेली आहे. कवीसंमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी मृत्यूची वाट पाहणारी वृक्षराजी असेल, असेही भावनिक निमंत्रण दिलेले आहे. नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या नावाखाली हजारो झाडे तोडण्याचा घेतला गेलेला निर्णय या नात्याचा संपूर्ण अवमान करणारा आहे. म्हणून या उपक्रमात कवी, लेखक, संगीतकार, नर्तक, रंगकर्मी, चित्रकार, शिल्पकार, छायाचित्रकार, स्थापत्य आणि लोककलेतील सर्व कवी, लेखक, कलावंत या वृक्षतोडीविरोधात एकवटून उभे ठाकले आहेत..‘कुंभाचा आध्यात्मिक प्रकाश जर वृक्षांच्या सावलीत विरघळत असेल, तर तोडलेल्या झाडांच्या अंधारावर कोणता दीप लावता येईल ?’ असा सवाल करत कुंभमेळ्यासाठी पर्याय शोधता येतील, रचना बदलता येतील, पण निसर्गाचे प्राणघटक असलेले हे वृक्ष परत मिळत नाहीत, म्हणून कवी कुळातील सर्वांनी वृक्ष तोडण्याचा हा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी कवी अरुण गवळी यांच्याशी संपर्क साधावा..वृक्षतोडीविरोधात सह्यांची मोहीमनाशिक : तपोवन येथील वृक्षतोडीविरोधात नाशिक रोड, शिखरेवाडी येथील जॉगिंग ट्रॅकवर सह्यांची मोहीम सुरू करण्यात आली. तपोवनात साधुग्राम उभे करण्यासाठी १८४५ झाडांचा बळी का देत आहेत ? साधूग्रामच्या जागी कोणते बांधकाम केले जाणार आहे, एक्झिबिशन सेंटरच्या २२० कोटींच्या निविदेसाठी हा घाट घातला जातोय का ?या सर्व गोष्टींच्या विरोधात सह्यांची मोहीम घेण्यात आली. यावेळी नितीन चंद्रमोरे, गौतम पगारे,विशाल तेजाळे,राजू वाघ, नितीन काळे, स्थानिक महिला व नागरिक आदी उपस्थित होते..ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह प्रवास २० मिनिटांत होणार! देशातील पहिला शहरी रस्ता बोगदा वास्तवात उतरणार; मार्ग कसा असणार?.आतापर्यंत सहभागी कवीश्रीकांत देशमुख, मंगेश नारायणराव काळे, भगवंतराव क्षीरसागर, रवींद्र इंगळे-चावरेकर, अण्णा जगताप, श्रीकांत ढेरंगे, अशोक कोतवाल, अरुण गवळी, संजय चौधरी, जयश्री वाघ, देवीदास चौधरी, राजू देसले, सत्यजित पाटील, दा. गो. काळे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.