Tapovan Tree Cutting : 'झाडं वाचवा'चा एल्गार! साधुग्रामसाठी वृक्षतोडीला तीव्र विरोध; तपोवनात नाशिककरांचे अभूतपूर्व जनआंदोलन

नाशिक: कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या साधु-महंतांसाठी प्रस्तावित असलेल्या साधुग्रामसाठी हजारो वृक्षांची कत्तल करण्यात येणार असल्याचे जाहीर झाल्यापासून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी जो-तो पर्यावरणवादी आपापल्या परीने प्रयत्न करीत आहे. रविवारी (ता. ३०) मात्र या वृक्षांच्या बचावासाठी पर्यावरणप्रेमी नाशिककर एकवटून तपोवनात जमले. .साहित्यकणा संस्थेने काव्यसंमेलनाच्या माध्यमातून तर राजकीय पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याने झाडाजवळ शीर्षासन करत अनोख्या पद्धतीने आंदोलन केले. यावेळी शिवसेना (उबाठा), आम आदमी पक्षातर्फे तसेच बायकर्स क्लबतर्फेही घोषणाबाजी देत आंदोलन करण्यात आले. यावेळी नेचर्स क्लबच्या वतीने पक्षी निरीक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला..तपोवनात शिवसेनेचे निर्णायक आंदोलनतपोवनातील झाडांच्या कत्तलीविरोधात शिवसेना (उबाठा) पक्षाने जनआंदोलन छेडत प्रशासनाला थेट इशारा दिला. 'तपोवन आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाच', 'वृक्ष वाचलेच पाहिजे', 'झाडे वाचवा... झाडे जगवा', अशा घोषणा देत एल्गार केला. पर्यावरणप्रेमी तसेच शिवसैनिक तपोवनात एकत्र जमले. झाडांचे छायाचित्र, मृत्यूपत्र आणि निषेध फलक हातात घेऊन करण्यात आलेल्या आंदोलनाने वातावरण काही काळासाठी दणाणून गेले..'तपोवनाचा प्रश्न पर्यावरणाचा नाही. धर्म, संस्कृती आणि नाशिकच्या अस्तित्वाचा आहे. ज्या तपोवनात साधू-संतांनी तपस्या केली, जिथे संस्कृती वाढली, ती जमीन २२० कोटींना कंत्राटदारांना देणे हा धार्मिक भावनेवर प्रहार आहे. हिंदुत्वाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार लपवण्याचा धंदा सत्ताधारी करत आहेत, असा आरोप यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केला. तपोवनातील झाडे नाशिकला ऑक्सिजन पुरवतात. .शहरातील प्रदूषण वाढत असताना ही झाडे तोडून नाशिकला दिल्लीसारख्या धुरकट भविष्याकडे ढकलण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे यावेळी मांडण्यात आले. तपोवन बचाव आंदोलन पुढे अधिक व्यापक स्वरूपात नेण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला..निदर्शने आंदोलनामध्ये जिल्हाप्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी, माजी आमदार वसंत गीते, माजी महापौर विनायक पांडे, महानगरप्रमुख प्रथमेश गीते, जिल्हा सचिव मसूद जिलानी, उपजिल्हाप्रमुख महेश बडवे, उपजिल्हाप्रमुख दिलीप मोरे, महिला जिल्हा संघटक स्वाती पाटील आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..Kagal Nagar Palika: कागलमध्ये चाललंय काय? ठाकरेंच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराचा शिंदेंच्या उमेदवाराला पाठिंबा.आंदोलनातील निवडक क्षणचित्रेशिवसेना (उबाठा)चे झाडांजवळ मृत्यूपत्रासह आंदोलनकवी-साहित्यिकांनी काव्यसंमेलनातून नोंदवला आवाजबायकर्स क्लबचे 'झाडे वाचवा' घोषणांनी वातावरण दणाणलेविद्यार्थ्यांची 'चला तपोवन बघू या' जंगलभेटनेचर्स क्लबच्या पक्षीगणनेत ३० पेक्षा अधिक प्रजातींचे दर्शनझाडाजवळ 'शीर्षासन' आंदोलन चर्चेचा विषयनाशिककरांच्या एकत्रित लढ्याने वेधले लक्ष.