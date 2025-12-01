नाशिक

Tapovan Tree Cutting : 'झाडं वाचवा'चा एल्गार! साधुग्रामसाठी वृक्षतोडीला तीव्र विरोध; तपोवनात नाशिककरांचे अभूतपूर्व जनआंदोलन

Tapovan forest area cutting controversy : नाशिक येथील तपोवनात प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन करताना पर्यावरणप्रेमी आणि राजकीय कार्यकर्ते. यावेळी झाडांजवळ मृत्यूपत्र ठेवून आणि शीर्षासन करून वृक्षांच्या बचावासाठी अनोख्या पद्धतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या साधु-महंतांसाठी प्रस्तावित असलेल्या साधुग्रामसाठी हजारो वृक्षांची कत्तल करण्यात येणार असल्याचे जाहीर झाल्यापासून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी जो-तो पर्यावरणवादी आपापल्या परीने प्रयत्न करीत आहे. रविवारी (ता. ३०) मात्र या वृक्षांच्या बचावासाठी पर्यावरणप्रेमी नाशिककर एकवटून तपोवनात जमले.

