Nashik Tapovan : सिंहस्थ कुंभमेळा की संधीसाधू? शिवसेनेचा थेट सवाल, 'वृक्षतोड होऊ देणार नाही

पंचवटी: तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोड प्रकरणी जनआंदोलन तापत चालले असून, सर्व स्तरातून नागरिकांचा पाठिंबा वाढत आहे. तपोवन बचाव समितीने पाचशेपेक्षा जास्त हरकतनामे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवीत वृक्षतोड थांबविण्याची विनंती केली आहे. .दुसरीकडे वृक्षतोडीला हरकत घेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याने आता हा विषय न्यायालयात गेला आहे. दुसरीकडे शुक्रवारी (ता. ५) सत्ताधारी शिवसेनेनेही याप्रश्नी आंदोलन करत सरकारला घरचा आहेर दिला. प्रहार दिव्यांग संघटना, आयटक घरेलू महिला कामगारांनी आंदोलन केले. महाराष्ट्र सेल्स ॲन्ड मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन नाशिक युनिटने प्रस्तावित वृक्षतोडीला हरकत घेतली आहे..करवती जाळत शिवसेनेकडून निषेधतपोवनातील वृक्षतोडी विरोधातील आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी शुक्रवारी शिवसेनेतर्फे पदाधिकाऱ्यांनी तपोवनात घोषणाबाजी केली. वृक्षतोड होऊ दिली जाणार नाही, असे म्हणत कुऱ्हाड व करवतींना आग लावून निषेध करीत आंदोलन केले. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधुग्रामच्या नावाखाली येथील झाडांची कत्तल करण्याच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना आंदोलन करीत आहे. .तपोवनात कुऱ्हाड, करवती चालू दिल्या जाणार नाहीत. त्यासाठी त्या जाळून निषेध व्यक्त करीत शिवसेनेने आंदोलन केले. वृक्षतोडी विरोधात पर्यावरणप्रेमीसोबत आहोत. ही वृक्षतोडही साधू-संतांची नसून, संधिसाधूंसाठी आहे. वृक्ष लागवडीच्या बाबतीत प्रशासन चुकीचे सांगत आहे. हिंदू संस्कृतीत वृक्षांना महत्त्व आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा हा हिंदूंचा मोठा उत्सव आहे. त्याच्यासाठी वृक्षतोड करणे हे चुकीचे असून, ते आम्ही होऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा शिवसेनेचे शहराध्यक्ष अजय बोरस्ते यांनी दिला..Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूरचे तत्कालीन एसपी महेंद्र पंडित यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश, २८० कोटींचा घोटाळा अन् चार्जशिट १२ कोटींची; कोर्टाने धरलं धारेवर.दोन पोलिस व्हॅनही घटनास्थळीआंदोलनात शहराध्यक्ष अजय बोरस्ते, जिल्हाध्यक्ष प्रवीण तिदमे, माजी नगरसेविका पूनम मोगरे, समिना मेमन, संदीप लभडे, दिगंबर मोगरे, राजू लवटे, शिवा ताकाटे, संजय काजळे आदींनी सहभाग घेतला. तपोवनातील आंदोलनात विरोधी पक्षांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत निदर्शने केली. मात्र, शुक्रवारी थेट सत्ताधारी पक्षच आंदोलनात उतरल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. हातात वृक्ष वाचविण्याचे संदेश लिहिलेले बॅनर घेऊन त्यांनी घोषणाबाजी केली. तपोवनात आंदोलन सुरू असताना आतापर्यंत पोलिसांची व्हॅन कधी दाखल झाली नव्हती. मात्र, शुक्रवारी दुपारी शिवसेना आंदोलन करत असल्याने पोलिसांच्या दोन व्हॅन आणण्यात आल्या होत्या..