Nashik Tapovan : सिंहस्थ कुंभमेळा की संधीसाधू? शिवसेनेचा थेट सवाल, 'वृक्षतोड होऊ देणार नाही

Tapovan Tree Felling Sparks Public Outcry : तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात शिवसेना व नागरिकांनी हातात बॅनर घेऊन घोषणाबाजी केली; पोलिसांच्या दोन व्हॅन घटनास्थळी दाखल झाल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोड प्रकरणी जनआंदोलन तापत चालले असून, सर्व स्तरातून नागरिकांचा पाठिंबा वाढत आहे. तपोवन बचाव समितीने पाचशेपेक्षा जास्त हरकतनामे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवीत वृक्षतोड थांबविण्याची विनंती केली आहे.

