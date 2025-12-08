Nashik Tapovan : 'झाडे वाचली तरच माणूस वाचेल!' नाशिकच्या तपोवनात कवींचे पहिले 'शोकसंमेलन'; वृक्षसंवर्धनाचा दिला संदेश

नाशिक: ‘झाडे वाचली तरच माणूस वाचेल’ असा संदेश रविवारी (ता. ७) तपोवनाच्या वृक्षराईत झालेल्या पहिल्या शोकसंमेलनाने दिला. या संमेलनात महाराष्ट्रातील अनेक नामवंत कवींनी आपली उपस्थिती नोंदविली. प्रारंभी बारामती, पुणे येथून आलेले राजन खान यांनी वृक्षसंवर्धनाचे महत्त्व विशद करून झाडांसंदर्भातील सरकारची उदासीनता भाषणातून व्यक्त केली. .इगतपुरी येथून आलेले रानकवी तुकाराम धांडे यांच्या ‘सगळी शास्त्रे माणसाने भुईवर पाय ठेवूनच निर्माण केली, ती शास्त्रे बिघडली तर पुन्हा नव्याने दुरुस्त करता येतील; पण भूगोलच नष्ट झाला तर माणूस शिल्लक राहायचा नाही’ या आशयसंपन्न कवितेने सर्व रसिकांचे लक्ष वेधले. शोकसंमेलनात महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रातील साहित्यिक उपस्थित होते. सकाळी दहापासून सुरू झालेले शोकसंमेलन सायंकाळी सहाला संपले. संमेलनाच्या प्रारंभी ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनी तपोवनातील वृक्षतोडीच्या विरोधातील भूमिका स्पष्ट केली..आनंदाची बातमी ! फ्लाय ९१ कडून ‘झीरो कन्व्हिनियन्स फी’ची घोषणा; ३१ डिसेंबरपर्यंत बुक केलेल्या प्रवाशांना मिळणार लाभ.साहित्यिकांमध्ये ज्येष्ठ साहित्यिक उत्तम कोळगावकर, जळगाव येथून आलेले अशोक कोतवाल, शेगावहून आलेले दा. गो. काळे, संदीप जगताप, लक्ष्मण महाडिक, जयश्री वाघ, संदेश भंडारे, प्रतिभा खैरनार, राजेंद्र उगले, अरुण इंगळे, प्रशांत केंदळे, भास्कर ढोके, ज्ञानोबा ढगे, सत्यजित पाटील, सुदाम राठोड, राजू देसले, अरुण इंगळे, ऐश्वर्य पाटेकर, संदीप देशपांडे, देवीदास चौधरी, रवी कोरडे (छत्रपती संभाजीनगर), अण्णा जगताप (हिंगोली), रवी कोरडे, श्रीधर नांदेडकर (संभाजीनगर), रवींद्र इंगळे-चावरेकर, श्रीकांत ढेरिंगे, अरुण गवळी, गिरीश पाटील, दिलीप पाटील (पुणे), किरण सोनार, विलास शेळके यांचा समावेश होता. संमेलनाचे आयोजन नांदेडचे ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीकांत देशमुख, पुणे येथील कवी मंगेश नारायण काळे, त्याचप्रमाणे नाशिकचे अरुण गवळी, अहिल्यानगरचे श्रीकांत ढेरिंगे, नाशिकचे सत्यजित पाटील, हिंगोलीचे अण्णासाहेब जगताप, प्रवीण पवार (धुळे) आदींनी केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.