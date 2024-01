Nashik News : SMBT हॉस्पिटलमध्ये वयोवृद्ध महिलेवर तावी शस्रक्रिया यशस्वी! ओपनहार्ट सर्जरीला पर्याय

नाशिक : नाव यमुनाबाई. वय ७२ रा. नाशिक. गेल्या काही दिवसांपासून आजींना श्वसनाचा त्रास जाणवत होता. नातेवाइकांनी त्यांना बऱ्याच रुग्णालयामध्ये दाखल केले. आजींना हृदयाचा त्रास त्यात वय अधिक यामुळे त्यांच्यावर उपचार करणे हाय रिस्क असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. यानंतर त्यांनी मुंबईत उपचारासाठी धाव घेतली.

त्यानंतर त्यांना तावी शस्रक्रिया यावर पर्याय असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, मुंबईत असणाऱ्या किमती पाहून नातेवाईक आणखीनच संकटात आले. दरम्यान, एसएमबीटी हॉस्पिटलमध्ये ही शस्रक्रिया होते असे समजल्यानंतर त्यांनी थेट एसएमबीटी हॉस्पिटल गाठले.

अत्यंत गंभीर अवस्थेत असलेल्या वयोवृद्ध महिलेवर एसएमबीटी हॉस्पिटलमध्ये ट्रान्सकॅथेटर आओर्टिक व्हॉल्व्ह इम्प्लान्टेशन (तावी) शस्रक्रिया यशस्वी करण्यात आली. (Tavi operation on an elderly woman in SMBT Hospital successful alternative to open heart surgery Nashik News)