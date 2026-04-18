निदा खान HR नव्हती, POSH च्या तक्रारीही नाहीत; TCSकडून निवेदन, तर मुंब्र्यात राहणाऱ्या पतीने ठावठिकाणा सांगितला पण...

टीसीएसच्या नाशिक युनिट मधील कथित धार्मिक छळ, धर्मांतर आणि लैंगिक सतावणूक या संदर्भातील आरोपांच्या चौकशीसाठी तज्ञांची नियुक्ती केल्याचे टीसीएसचे एमडी व सीईओ के. कृतिवासन यांनी जाहीर केले. टीसीएसने यासाठी डेलॉईट मधील तज्ञ तसेच एका कायदे फर्मचीही नियुक्ती केली आहे. तसेच देखरेखी साठी टीसीएसचे स्वतंत्र संचालक केकी मिस्त्री यांचीहीनियुक्ती केली आहे. .निदा खान ही केवळ प्रोसेस असोसिएट म्हणून काम करत होती. ती एच आर मॅनेजर किंवा कर्मचारी भरतीसाठी जबाबदार व्यक्ती नव्हती किंवा तिच्याकडे कोणत्याही नेतृत्वाच्या जबाबदाऱ्या नव्हत्या. नाशिकची शाखा अजूनही व्यवस्थित सुरू आहे. प्राथमिक चौकशीत नाशिक युनिटमध्ये कुठल्याही तक्रारी यंत्रणेत किंवा रेकॉर्डमध्ये आढळल्या नाहीत, असेही निवेदनात म्हटले आहे..निदा खान अद्याप फरारमहिला कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग, मानसिक छळ, लैंगिक शोषण तसेच धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणातील मुख्य संशयित, कंपनीची प्रोसेस असोसिएट निदा खान अद्याप फरारी आहे. तिच्या शोधासाठी तीन पथके रवाना करण्यात आली आहेत. दरम्यान, चौकशीसाठी तिच्या पतीस मुंब्रा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली..९ गुन्हे दाखलआतापर्यंत या प्रकरणात नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गुन्ह्यांचे गांभीर्य, व्याप्ती आणि संवेदनशीलता लक्षात घेता शहर पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार विशेष तपास एसआयटी पथक करत आहे. निदा खानच्या पतीने चौकशीत निदा ही नातेवाइकांकडे गेल्याची माहिती दिली. मात्र पोलिसपथक संबंधित नातेवाइकांच्या घरी पोहोचले असता घर बंद अवस्थेत आढळून आले.संशयित आणि तिच्या नातेवाइकांचे मोबाईल फोन बंद असल्याचे निदर्शनास आले. सध्या तिचा शोध सुरू आहे. लवकरच तिचा ताबा घेण्यात येईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..निदा खान गर्भवती ?निदा खान ही मूळची नाशिकच्या द्वारका परिसरातील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येते. २०२१ पासून या कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करणारी निदा सामान्य जीवन जगत असल्याचे चित्र होते. तिचा विवाह एजाज खानसोबत झाला असून, ती गर्भवती असल्याचीही चर्चा आहे. तिचे कुटुंबही सामान्य पार्श्वभूमीचे आहे. दरम्यान, तिच्या अटकेनंतर या संपूर्ण प्रकरणातील सत्य समोर येण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांचा तपास वेगाने सुरू आहे.