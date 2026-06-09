TCS Company Case : निदा खानच्या कुटुंबीयांची चौकशी; संशयितांना मदतप्रकरणी ‘बडा नेता’ही चौकशीच्या रडारवर

नाशिक - बहुराष्ट्रीय टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यावर अत्याचार व धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मुख्य संशयित निदा खान हिच्या कुटुंबीयांची विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सोमवारी सुमारे पाच तास कसून चौकशी केली. यामध्ये तिची आई, मावशी आणि भावाचे जबाब नोंदविण्यात आले..या प्रकरणी देवळाली कॅम्प पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, एसआयटीने मुख्य संशयित निदा खान हिला छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक केली होती. अटकेवेळी तिच्यासोबत आई, मावशी आणि भाऊही उपस्थित होते. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुमारे ४० दिवस निदा खान फरार होती. या काळात तिने कुठे वास्तव्य केले, तिला कोणी आश्रय दिला आणि तिच्या हालचालींना कोणाची मदत मिळाली, याबाबत चौकशी करण्यात आली..एसआयटीने संबंधित तिघांची सुमारे पाच तासांहून अधिक काळ चौकशी करून त्यांचे जबाब नोंदविले. चौकशीनंतर त्यांना सोडून देण्यात आले असले, तरी पुढील तपासासाठी त्यांना पुन्हा पाचारण केले जाण्याची शक्यता आहे.तपासात निदा खान ही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गुप्तपणे राहत असल्याचे समोर आले आहे. तिला एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांनी आश्रय दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात मतीन पटेल आणि घरमालक हनीफ शेख यांनाही सहसंशयित करण्यात आले आहे. दरम्यान, मतीन पटेल यांच्या मोबाइलचा फॉरेन्सिक अहवाल अद्याप एसआयटीला प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..प्रभावशाली राजकीय नेत्याचा सहभागया प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. संशयितांना मदत केल्याच्या आरोपांमध्ये एका प्रभावशाली राजकीय नेत्याचा सहभाग असल्याची चर्चा तपास यंत्रणांमध्ये सुरू आहे. या नेत्याला येत्या काही दिवसांत चौकशीसाठी पाचारण केले जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, संबंधित नेत्याची ओळख अद्याप गुप्त ठेवण्यात आली असून, त्याबाबत उत्सुकता कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.