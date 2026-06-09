नाशिक

TCS Company Case : निदा खानच्या कुटुंबीयांची चौकशी; संशयितांना मदतप्रकरणी ‘बडा नेता’ही चौकशीच्या रडारवर

निदा खान हिच्या कुटुंबीयांची विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सोमवारी सुमारे पाच तास कसून केली चौकशी.
TCS case accused Nida Khan

TCS case accused Nida Khan

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक - बहुराष्ट्रीय टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यावर अत्याचार व धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मुख्य संशयित निदा खान हिच्या कुटुंबीयांची विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सोमवारी सुमारे पाच तास कसून चौकशी केली. यामध्ये तिची आई, मावशी आणि भावाचे जबाब नोंदविण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
family
radar system
SIT investigation in Nashik
Nida Khan investigation updates