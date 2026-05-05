Nashik News : टीसीएस अत्याचार प्रकरण! निदा खान ‘अटकपूर्व’साठी उच्च न्यायालयात? ‘एसआयटी’च्या हाती मात्र लागेना

नाशिक - येथील बहुराष्ट्रीय नामांकित टीसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) या आयटी कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण व धर्मांतराच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यातील संशयित निदा खान हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नाशिक रोड सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने तिने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, निदा गेल्या महिनाभरापासून फरारी असून, विशेष तपास पथकाच्याही हाती अद्याप ती लागू शकलेली नाही. .टीसीएस आयटी कंपनीतील पीडित महिलेवरील अत्याचार, धर्मांतराचा प्रयत्न व ॲट्रॉसिटी अन्वये गुन्हा देवळाली कॅम्प पोलिसांत दाखल आहे. या प्रकरणातील संशयित दानिश शेख, तौसिफ अत्तार या दोघांना अटक असून, सध्या ते मुंबई नाका पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्यात ‘एसआयटी’च्या ताब्यात आहेत. तर, संशयित निदा खान फरारी आहे..या प्रकरणात निदाने अटकपूर्व जामीन अर्ज नाशिक रोड सत्र न्यायालयात केला होता; परंतु सरकार पक्षाचे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी प्रभावी युक्तिवाद करीत, निदाचा गुन्ह्यात सहभाग निष्पन्न झाला असून, तिच्या सखोल चौकशीशिवाय तपासाला गती मिळणार नसल्याचे सांगत तिच्या अटकेची मागणी केली..बचाव पक्षाचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी यास जोरदार विरोध केला होता. नाशिक रोड सत्र न्यायालयाचे न्या. केदार जोशी यांनी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर निदा खान हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर करीत फेटाळून लावला होता. त्यामुळे निदाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिचा अटकपूर्व अर्ज दाखल झाल्यावर त्यावरील सुनावणीकडे लक्ष आहे..दीड महिन्यापासून शोधगर्भवती असलेली निदा खान हिचा दीड महिन्यापासून नाशिक पोलिसांचे ‘एसआयटी’चे पथक शोध घेत आहे; परंतु अद्यापही तिचा थांगपत्ता पथकाला लागू शकलेला नाही. एरवी कुख्यात वा सराईत गुन्हेगारांना अटक करणाऱ्या पोलिसांच्या हाती निदा लागत नसल्याने मात्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.