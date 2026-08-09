Teacher Recruitment: शिक्षक मेगाभरतीत मोठा गोंधळ! पवित्र पोर्टल हँग, पसंतीक्रम लॉक करण्याची मुदत जवळ

-रोशन खैरनारसटाणा : राज्यातील शिक्षक भरतीच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या टप्प्यातील ३० हजार २०९ शिक्षक पदांच्या मेगाभरतीसाठी पवित्र पोर्टलवर पसंतीक्रम नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी संकेतस्थळाच्या सततच्या तांत्रिक अडचणींमुळे उमेदवारांची मोठी कोंडी झाली आहे. राज्यभरातून एकाच वेळी सुमारे १ लाख ७० हजार उमेदवार पोर्टलवर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने सर्व्हरवरील ताण वाढला असून, संकेतस्थळ वारंवार हँग होत आहे. परिणामी सटाणा शहरासह बागलाण तालुक्यातील शेकडो डी.टी.एड. व बी.एड. धारक उमेदवारांना पसंतीक्रम नोंदविण्यासाठी अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागत आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.पवित्र पोर्टलवर ६ ऑगस्टपासून पसंतीक्रम नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, पहिल्याच दिवसापासून संकेतस्थळाची गती अत्यंत संथ असून, लॉगिन, ओटीपी प्राप्त होणे, पसंतीक्रम उपलब्ध होणे तसेच अंतिम पसंतीक्रम लॉक करणे या प्रत्येक टप्प्यावर तांत्रिक अडथळे निर्माण होत आहेत. विशेषतः दिवसा पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणात भार येत असल्याने संकेतस्थळ उघडण्यासही बराच वेळ लागत आहे..या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील उमेदवारांना बसत आहे. दिवसभर प्रयत्न करूनही पोर्टल सुरू होत नसल्याने अनेक उमेदवार रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल किंवा संगणकावर प्रयत्न करीत आहेत. सटाणा शहरातील सायबर कॅफे आणि ऑनलाइन सेवा केंद्रांमध्येही उमेदवारांची गर्दी होत असून, पोर्टल सुरू होण्याची प्रतीक्षा करण्यासाठी त्यांना तासन्तास थांबावे लागत आहे..सर्व्हरच्या समस्येबरोबरच पोर्टलवरील अन्य तांत्रिक त्रुटींमुळेही उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. लॉगिन केल्यानंतर काही उमेदवारांना ‘झिरो पसंतीक्रम’ दिसत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच पसंतीक्रम भरल्यानंतर अंतिम टप्प्यावर आवश्यक असलेला ओटीपी वेळेत प्राप्त होत नसल्याने अनेकांचे अर्ज लॉक होण्यापूर्वीच प्रक्रियेत अडकत आहेत. त्यामुळे पसंतीक्रम भरला असूनही तो अंतिमतः लॉक झाला की नाही, याबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रम आहे..पसंतीक्रम लॉक करण्याची अंतिम मुदत ११ ऑगस्ट २०२६ आहे. त्यामुळे उपलब्ध असलेला कालावधी अत्यल्प असून, पोर्टलची सध्याची स्थिती कायम राहिल्यास अनेक पात्र उमेदवारांना प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तांत्रिक अडचणी या उमेदवारांच्या नियंत्रणाबाहेरील बाबी असल्याने प्रशासनाने या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेऊन अंतिम मुदत वाढवावी, अशी मागणी सटाणा-बागलाणमधील उमेदवारांकडून होत आहे..या मेगाभरतीअंतर्गत राज्यात एकूण ३० हजार २०९ शिक्षक पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यापैकी १९ हजार ८८१ पदांवर मुलाखतीशिवाय गुणवत्तेच्या आधारे थेट नियुक्ती, तर १० हजार ३२८ पदांवर मुलाखतीसह नियुक्ती केली जाणार आहे. मोठ्या संख्येने शिक्षक पदे उपलब्ध झाल्याने डी.टी.एड. व बी.एड. पात्र उमेदवारांसाठी ही महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. मात्र, भरती प्रक्रियेच्या निर्णायक टप्प्यावरच पोर्टल ठप्प झाल्याने उमेदवारांच्या या संधीवर तांत्रिक अडथळ्यांचे सावट निर्माण झाले आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.‘पोर्टलच्या तांत्रिक बिघाडामुळे एकाही पात्र उमेदवाराचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीने सर्व्हरची क्षमता वाढवून पोर्टल सुरळीत करावे. तसेच अंतिम मुदतीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास पुरेसा अतिरिक्त कालावधी द्यावा,’ अशी मागणी उमेदवारांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.