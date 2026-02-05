नाशिक

Nashik : ऑनलाईन अहवालांच्या ओझ्याखाली दबले शिक्षक; शिकवायचे की 'लिंक' भरायच्या? शिक्षकांचा शिक्षण विभागाला संतप्त सवाल

Growing Online Administrative Burden on Teachers : ऑनलाइन अहवाल व डिजिटल कामकाजामुळे शिक्षकांवर मानसिक ताण वाढत असून, याचा थेट परिणाम अध्यापन गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे.
नाशिक : शिक्षण विभागाकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून वाढविण्यात आलेल्या ऑनलाइन कामकाजामुळे शिक्षकांवर प्रचंड (Teacher Workload Online Reporting) मानसिक ताण येत असून, त्याचा थेट परिणाम अध्ययन- अध्यापन प्रक्रियेवर होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

