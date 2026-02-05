Nashik : ऑनलाईन अहवालांच्या ओझ्याखाली दबले शिक्षक; शिकवायचे की 'लिंक' भरायच्या? शिक्षकांचा शिक्षण विभागाला संतप्त सवाल

नाशिक : शिक्षण विभागाकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून वाढविण्यात आलेल्या ऑनलाइन कामकाजामुळे शिक्षकांवर प्रचंड (Teacher Workload Online Reporting) मानसिक ताण येत असून, त्याचा थेट परिणाम अध्ययन- अध्यापन प्रक्रियेवर होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..ऑनलाइन अहवाल, लिंक भरणे, फोटो-व्हिडिओ अपलोड, विविध फॉर्म्स आदी कामांच्या ओझ्यामुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांपर्यंत ज्ञान प्रभावीपणे पोहोचविण्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे..प्रत्येक कार्यक्रम, सण-उत्सव, जयंती, पुण्यतिथी, २६ जानेवारी, मराठी पंधरवडा, विविध विशेष पंधरवडा यांसारख्या उपक्रमांचे छायाचित्र, व्हिडिओ, लेखी अहवाल व विद्यार्थ्यांच्या कृतींचे पुरावे ठराविक लिंकवर अपलोड करण्याचा तगादा शिक्षण विभागाकडून सातत्याने लावला जात आहे. अनेक वेळा हे अहवाल वेळेत न भरल्यास वेतन बिले मंजूर होणार नाहीत, असा सूचनावजा आदेशही दिला जातो..विद्यार्थ्यांना सुजाण, सुसंस्कृत व सुशिक्षित नागरिक घडविण्यासाठी शिक्षक सतत प्रयत्नशील असतात. अध्ययन- अध्यापन पद्धतीत गोडी निर्माण करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, सातत्याने येणाऱ्या ऑनलाइन कामकाजाच्या दबावामुळे शिक्षकांचे लक्ष मुख्य अध्यापनापासून विचलित होत असल्याचे दिसून येत आहे..Suhas Babar : 'माझ्यासारखे २४२ आमदार आहेत म्हणून मुख्यमंत्री आहे, जाऊन विचारा..'; आमदार बाबरांच्या 'त्या' टीकेमुळे खळबळ.फेब्रुवारी सुरू झाल्याने दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा, तसेच लवकरच होणाऱ्या शिक्षण मंडळाच्या लेखी परीक्षा यांची तयारी सुरू आहे. अशा महत्त्वाच्या काळात शिक्षक ऑनलाइन कामकाजाच्या गर्दीत अडकल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने ऑनलाइन कामकाजाचा ताण कमी करून शिक्षकांना त्यांच्या मूळ अध्यापन कार्यावर लक्ष केंद्रित करता येईल, अशी व्यवस्था करणे अत्यंत गरजेचे आहे..शिक्षकांची 'लागेना लिंक'अनेक कार्यक्रमांचे फोटो, व्हिडिओ, अहवाल व विद्यार्थ्यांची माहिती लिंकद्वारे सादर करत असतानाच शिक्षण विभागाकडून नवीन लिंक प्राप्त होत असल्यामुळे एक काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत दुसरे काम येऊन ठेपलेले असते. त्यामुळे अध्ययन-अध्यापन बाजूला राहिलेच, पण लिंक भरण्यातही शिक्षकांचीच ‘लिंक लागत नसल्याचे’ चित्र सध्या दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.