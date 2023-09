Nashik News : शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देता त्यांना केवळ अध्यापनाचे काम द्यावे, या प्रमुख मागणीसह जिल्हा परिषद शाळा खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात तसेच कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करू नये, या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थोरात व राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेवर हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्यध्यक्ष अंबादास वाजे यांनी शुक्रवारी (ता. २९) पत्रकार परिषदेत दिली. (Teachers aggressive against non academic work Mahaakrosh Morcha by State Primary Teachers Union on Monday Nashik News)

सोमवारी दुपारी एकला गोल्फ क्लब मैदानावरून मोर्चाला सुरवात होईल. गोल्फ क्लब मैदानापासून मोर्चा जिल्हा परिषद, गंजमाळ सिग्नल, शालिमारमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे येईल. छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम येथे मोर्चाची सांगता होईल.

शिक्षकांचे महत्त्वाचे काम अध्यपनाचे आहे. मात्र, हे काम सोडून शिक्षकांना ७५ पेक्षा जास्त अशैक्षणिक कामाचा बोजा टाकून शासन शिक्षकांना अध्यपनापासून दूर करत आहे. शिक्षकांचा बहुतांश वेळ हा अॅपवर माहिती भरण्यातच जात आहे.

खासगी कंपन्यांना दत्तक देण्याच्या गोंडस नावाखाली राज्य शासन शिक्षणाचे खासगीकरण करत आहे. शिक्षक भरतीदेखील कंत्राटी पद्धतीने करून शिक्षकांची संख्या कमी करायची आहे.

यामुळे गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क शासन हिरावून घेण्याचे काम शासन करत असल्याचा आरोप अंबादास वाजे यांनी या वेळी केला.

अशैक्षणिक कामे बंद करावीत, मुख्यालय राहण्याची अट रद्द करावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, वस्तीशाळा शिक्षकांना नोकरीत कायम करावे, ६ सप्टेंबरचा शासन आदेश रद्द करावा, ‘बीएलओ’च्या कामासाठी शिक्षकांना वेठीस धरू नये, नवीन शिक्षक भरती प्रक्रीया तत्काळ राबविण्यात यावी, जिल्हा परिषदांमधील सर्व पदांची पदोन्नती करण्यात यावी आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी हा मोर्चा निघणार आहे.

शिक्षकांनी या महाआक्रोश मोर्चात सहपरिवार सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेचे राज्यध्यक्ष वाजे, अर्जुन ताकाटे, बाजारीव सोनवणे, निवृत्ती नाठे, प्रदीप पेखळे, संगीता पवार, धनराज वाणी, रामदास शिंदे, सुनील शिंदे आदींनी केले आहे.