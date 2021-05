चेकपोस्टवर शिक्षकांची केली नेमणूक; पोलिसांचाही वाढला बंदोबस्त

इगतपुरी शहर (जि.नाशिक) : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील घाटनदेवी परीसराच्या सरहद्दीवर गुरुजनांनी सेल्फी घेत धरला रस्ता या माथाळ्याखाली ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिध्द करताच स्थानिक प्रशासन खरबडून जागे झाले. बुधवारी (ता.५) चेकपोस्टवर (check post in Igatpuri) सहा शिक्षकांची नेमणूक झाल्याने वाहन तपासणीला पोलिस (Police) यंत्रणेलाही हातभार लागला. पोलिस बंदोबस्तही वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात ई-पास (e-pass) नसलेल्या खासगी वाहनधारक प्रवाशांना पुन्हा माघारी जावे लागल्याचे चित्र पहावयास मिळाले आहे. (Teachers have been deployed at the check post in Igatpuri and police security has also been beefed up)



सोमवारी (ता.३) सकाळमध्ये आरोग्य तपासणीची बोंब वृत्त प्रसिध्द होताच नेमणूक केलेल्या काही शिक्षकांनी चेकपोष्ट येथे जाऊन सेल्फी काढत आपण कसे काम बजावत आहे, असे वृत्त प्रसिध्द झाले होते. चेकपोस्ट उभारल्यापासून आरोग्य विभागाचे कोणतेही अधिकारी किंवा कर्मचारी येथे आलेच नसल्याने तपासणी अजुनही रामभरोशावरच आहे. त्यामुळे जिल्हयात मोठया प्रमाणात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.



विशेष म्हणजे २४ तास पोलिसांचे पथक कार्यरत आहे. तीन शीफ्टमध्ये असलेल्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विश्रांतीसाठी पोलिस निरीक्षक समाधान नागरे यांनी खास मंडपही बांधण्यात आला आहे. पोलिसांना पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक वाहनाची कसून चौकशी करुनच नाशिक जिल्ह्यात प्रवेश दिला जात आहे. पोलिस निरीक्षक समाधान नागरे स्वत: तळ ठोकून आहेत. मुंबईहुन नाशिकला जाणारे व नाशिकहुन मुंबईला जाणाऱ्या खाजगी वाहनांची कडक तपासणी करण्यात येत आहे. त्यांच्यासोबत उपनिरीक्षक एस. बी. नवले, राज चौधरी, मुकेश महिरे, सचिन देसले, राहुल साळवे, के. डी. फासले यांच्यासह होमगार्डचे अजय धांडे, विजय धांडे, जखिरे, ठवळे व पथक कार्यरत आहेत.





तालुक्यात सर्वच ठिकाणी लसीकरणाच्या मोहीम सुरु आहे. शिवाय कोविड सेंटरमध्ये मोठया प्रमाणात रुग्णसंख्या वाढत असत्याने डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यामुळे स्टाफ कमी पडत आहे. तसेच ज्या प्रवाशांना ई- पास दिला जातो, त्याचवेळी त्यांची तपासणी केली जाते.

- परमेश्वर कासुळे, तहसीलदार.



