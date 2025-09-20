नाशिक

Education News : नाशिक जिल्ह्यातील पाच शिक्षकांना राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार

Delay in Announcement of Teacher Awards : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांत नाशिक जिल्ह्यातील पाच शिक्षकांची निवड झाली असून, त्यात चार जण जिल्हा परिषद शाळांतील आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नामपूर: शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला दर वर्षी जाहीर होणाऱ्या आदर्श शिक्षक पुरस्कारांच्या घोषणेला यंदा पंधरवड्याचा विलंब झाला होता. राज्यातील पुरस्कारार्थींच्या नावांवर एकमत न झाल्याने हा अडथळा निर्माण झाला. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपानंतर अखेर क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली.

