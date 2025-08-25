Nashik News : नाशिक टीचर्स सोसायटीच्या सभेत गोंधळ! सभासदांची 'वाढीव लाभांश द्या' अशी एकमुखी मागणी

नाशिक: राखीव निधी घटवत सभासदांना वाढीव लाभांश द्यावा, अशी एकमुखी मागणी नाशिक डिस्ट्रिक्ट सेकंडरी टीचर्स ॲन्ड नॉनटीचिंग एम्प्लॉइज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीच्या सभासदांनी केली. तांत्रिक अभ्यास करून लाभांश जाहीर करणार असल्याची भूमिका घेत, कार्यकारिणी मंडळाने रविवारी (ता. २४) झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लाभांश जाहीर केला नाही. चर्चेदरम्यान अन्य काही मुद्यांवर सभासदांमध्येच जुंपली होती..सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात सोसायटीचे अध्यक्ष संजय देसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपाध्यक्ष विलास जाधव, कार्यवाह अशोक बागूल, संचालक मंडळातील अरुण पवार, मोहन चकोर आदी उपस्थित होते. सलग तीन वर्षे ‘अ’ वर्ग असलेल्या पतसंस्थेचा राखीव निधी २५ वरून दहा टक्के करता येऊ शकतो, असा शासन निर्णय असल्याचा संदर्भ विनीत पवार यांनी दिला. .त्यानुसार कार्यवाही करीत वाढीव लाभांश जाहीर करण्याची मागणी केली. वाढीव लाभांश देणार असल्याचा ठराव करण्याची मागणी संजय चव्हाण यांनी केली. राखीव निधीबाबत तांत्रिक अभ्यास करून दोन दिवसांत निर्णय घेऊन लाभांश जाहीर केला जाईल, असे अध्यक्ष देसले यांनी जाहीर केले. कर्जाचे व्याजदर कमी करण्यासंदर्भात विजय बढे यांनी सूचना मांडली. व्याजात कपात केल्यास ठेवींवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करीत प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला..जामीनदाराबाबतचा मुद्दा दिनेश आहिरे यांनी उपस्थित केला. थकीत कर्ज प्रकरणांमध्ये जामीनदारांना वेठीस न धरता अनामतपोटी कर्जदाराने दिलेला धनादेश बाउन्स करून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात विचार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन अध्यक्षांनी दिले..शिपाई ‘आउटसोर्स’ करासोसायटीच्या कामकाजासाठी शिपाईपदाच्या भरतीचा मुद्दा सभेत गाजला. यापूर्वी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करावे लागले. त्याचा भार सोसायटीवर येत असल्याने कुठल्याही परिस्थितीत शिपाईपदासाठी ‘आउटसोर्सिंग’ करावी, अशी आग्रही मागणी सभासदांनी केली. सोसायटीच्या आकृतिबंधात बदल करून मंजूर पदे विलोपित केल्यावर ‘आउटसोर्सिंग’ करण्याची सूचना केली. यानंतर यासंदर्भात कायदेशीर अभ्यास करून निर्णय घेणार असल्याचे अध्यक्ष देसले यांनी जाहीर केले..वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील ठळक नोंदीचांदवड शाखेचा प्रश्न दोन महिन्यांत सोडविण्याची अध्यक्षांची ग्वाहीटप्पा अनुदानावरील शिक्षकांना त्यांच्या स्तरनिहाय कर्जमंजुरीवर चर्चाअशा सभासदांना आकस्मिक कर्जापोटी ८० हजारांपर्यंत कर्जास मंजुरीनैसर्गिक मृत्यू सभासदांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठी तरतुदीची मागणीसोसायटीच्या शिक्षक पुरस्कारांसाठी तालुकास्तरावर समिती नेमावीसभासदांच्या प्रश्नांवर अन्य सभासदांच्या खुलाशाने एकमेकांतच जुंपली.Mumbai BJP President : अमित साटम मुंबई भाजपचे नवे अध्यक्ष! प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची मोठी घोषणा.......पण कूपन देऊ नका!वार्षिक सभेनिमित्त दुपारच्या जेवणाचे कूपन सभासदांना दिले जाते. मात्र, खानावळीत प्रचंड गर्दी होत असल्याने अनेक सभासद जेवणाचे टाळतात. त्याऐवजी सभासदांना थेट निर्धारित रक्कम द्यावी, अशी मागणी सभासदाने केली. बहुतांश सभासदांनी ‘कूपन’चा मुद्दा उचलून धरत चर्चा घडविली. कार्यक्रमस्थळी रोख पैसे वाटणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे खात्यात वर्ग करण्याची सूचना अन्य सभासदांनी मांडली. जेवणाच्या भत्त्यासाठी केवळ उपस्थित सभासदांचा विचार व्हावा, असे मत श्रीमती शेलार यांनी मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.