Nashik News : नाशिक टीचर्स सोसायटीच्या सभेत गोंधळ! सभासदांची 'वाढीव लाभांश द्या' अशी एकमुखी मागणी

Annual General Meeting held at Sai Khedkar auditorium : सभासदांना वाढीव लाभांश द्यावा, अशी एकमुखी मागणी नाशिक डिस्‍ट्रिक्ट सेकंडरी टीचर्स ॲन्ड नॉनटीचिंग एम्‍प्‍लॉइज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीच्‍या सभासदांनी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राखीव निधी घटवत सभासदांना वाढीव लाभांश द्यावा, अशी एकमुखी मागणी नाशिक डिस्‍ट्रिक्ट सेकंडरी टीचर्स ॲन्ड नॉनटीचिंग एम्‍प्‍लॉइज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीच्‍या सभासदांनी केली. तांत्रिक अभ्यास करून लाभांश जाहीर करणार असल्‍याची भूमिका घेत, कार्यकारिणी मंडळाने रविवारी (ता. २४) झालेल्‍या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लाभांश जाहीर केला नाही. चर्चेदरम्‍यान अन्‍य काही मुद्यांवर सभासदांमध्येच जुंपली होती.

