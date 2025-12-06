नाशिक

Education News : टीईटी, पेन्शनसाठी नाशिकचे शिक्षक रस्त्यावर; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्तारोको

Overview of the Nashik Teachers’ Protest : टीईईटी निर्णयासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी नाशिकमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिक्षकांनी रस्तारोको करून निषेध नोंदविला.
नाशिक: शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देण्याचा निर्णय रद्द करण्यासह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी शहरासह जिल्‍हाभरातील शिक्षक शुक्रवारी (ता. ५) रस्‍त्‍यावर उतरले होते. जिल्‍हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्‍ता रोको करत निषेध नोंदविला. शिक्षकांच्‍या शिष्टमंडळाने जिल्‍हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन देत चर्चा केली.

