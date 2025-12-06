Education News : टीईटी, पेन्शनसाठी नाशिकचे शिक्षक रस्त्यावर; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्तारोको

नाशिक: शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देण्याचा निर्णय रद्द करण्यासह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी शहरासह जिल्हाभरातील शिक्षक शुक्रवारी (ता. ५) रस्त्यावर उतरले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्ता रोको करत निषेध नोंदविला. शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन देत चर्चा केली. .जिल्हाभरातून एकवटलेल्या शिक्षकांनी ईदगाह मैदानावरून मोर्चाला सुरवात केली. घोषणाबाजी करताना आंदोलक शिक्षक जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात दाखल झाले. आंदोलकांची गर्दी लक्षात घेता, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर कडक बंदोबस्त होता. आंदोलकांना आत जाण्यास मज्जाव केल्यानंतर सुमारे तासभर शिक्षकांनी रस्त्यावर ठाण मांडत एका बाजूचा रस्ता बंद केला होता. .यादरम्यान शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन दिले. काळूजी बोरसे, संजय शेवाळे, रमेश गोहिल, चंद्रकांत लहांगे, प्रदीप पेखळे, रावसाहेब जाधव, बाळासाहेब सातपुते, विजय भगवानराव बडे, मुबारक शेख, प्रकाश आहिरे नंदलाल धांडे आदी शिष्टमंडळात सहभागी होते. राज्य शासनाने शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास डिसेंबरमध्ये मंत्रालयासमोर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला..महिला शिक्षिकांची संख्या जास्तशुक्रवारी झालेल्या आंदोलनात महिलांचा लक्षणीय सहभाग राहिला. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिला शिक्षिकांनी सहभागी होत निषेध नोंदविला. आंदोलन कालावधीत मेहेर सिग्नल ते सीबीएस सिग्नल या दरम्यान दोन्ही बाजूच्या रस्त्यांवर शिक्षकांची मोठी गर्दी बघायला मिळाली..मोर्चात सहभागी संघटनामोर्चात विविध संघटनांनी सहभाग नोंदविला व आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यामध्ये माध्यमिक शिक्षक, शिक्षक मनसे सेना, मुख्याध्यापक संघ, टीडीएफ, पदवीधर संघटना, आदिवासी शिक्षक परिषद, प्राथमिक शिक्षक संघ, समता शिक्षक संघ, मागासवर्गीय शिक्षक संघटना यांसह इतर शासकीय आणि निमशासकीय संघटनांनी आंदोलनात सहभाग घेतला..Dr. Babasaheb Ambedkar : कामगारकल्याणाचा ध्यास घेणारे राष्ट्रनिर्माते.आंदोलनकर्त्या शिक्षकांच्या मागण्याटीईटी सक्ती करणे अन्यायकारक असून राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, एनसीटीई २३ (२) कलमांतर्गत सुधारणा आवश्यक, १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करत जुन्या निकषाप्रमाणे संच मान्यता करावी, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षण सेवक योजना रद्द करून शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी वस्ती शाळा शिक्षकांना सर्व लाभार्थीसाठी मूळ नियुक्ती दिनांक ग्राह्य धरावा. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती तत्काळ सुरू करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.