Nashik Bank Fraud : बँक कर्मचारी, दलाल आणि तहसीलदार! नाशिकमध्ये १२ लाखांची खंडणी मागून फसवणूक; ७ संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल.

नाशिक: बँकेत तारण ठेवलेल्या मिळकतीवर कर्ज घेतल्यावर त्याची परतफेड करताना बँकेच्या संशयित कर्मचाऱ्यांसह दलाल आणि तत्कालीन तहसीलदाराने खंडणीची मागणी करीत सुमारे १२ लाखांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. .न्यायालयाच्या आदेशान्वये गंगापूर पोलिसांत संशयितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात तत्कालीन संशयित तहसीलदार नरेशकुमार तुकाराम बहिरम यांना २०२३ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच स्वीकारल्याप्रकरणी अटकही केली होती..भार्गव ज्ञानेश्वर देशमुख (३२, रा. अंबड लिंक रोड), अभिजित थोरात (५२, रा. नाशिकरोड), चैतन्यसिंग मोहनिया (५१, रा. गंगापूर रोड), अनुराग आपटे (४८, रा. नाशिक रोड), योगेश जीवन मोहिते (४५, रा. नाशिक), पूजा सिसोदे-मोहिते (४१, रा.नाशिक), नरेशकुमार तुकाराम बहिरम (४७, रा. कर्मयोगीनगर, नाशिक) अशी खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत..विजय अर्जून पाटील (४८, रा. महात्मानगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, थोरात, मोहनिया, आपटे हे बँक कर्मचारी आहेत. तर, संशयित देशमुख याने पाटील यांची बँकेकडे तारण ठेवलेली मिळकत खरेदी केली होती. पाटील यांनी आर्थिक अडचणीमुळे बँकेकडे मिळकत तारण ठेवत कर्ज घेतले होते. या कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्यासाठी पाटील यांनी बँकेला लेखी पत्र दिले असता, त्यांच्या कर्ज खात्यात त्यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये १४ लाख २३ हजारांची रक्कम जमाही केली. .तर १० लाखांचा डीडी घेऊन ते बँकेच्या गंगापूर रोडच्या शाखेत गेले असता बँकेच्या संशयित कर्मचाऱ्यांने डीडी घेण्यास नकार देत ३२ लाखांची मागणी केली. दरम्यान, सदरची मिळकत संशयित देशमुख याने खरेदी केल्याचे सांगत दलाल मोहितेने मिळकत खाली करण्यासाठी पाटील यांना धमकाविले..यात तत्कालीन तहसीलदार बहिरम यास हाताशी धरून संशयितांनी मिळकतीवर कब्जा करण्याचाही प्रयत्न केला. संशयितांनी संगनमताने पाटील यांना शिवीगाळ करीत मारहाण केली. तसेच, पाटील यांच्यावर दबाव टाकून साडेचार लाख व पन्नास हजार रुपयांचे त्यांच्या पत्नीच्या बँक खात्याचे दोन धनादेशावर बळजबरीने स्वाक्षरी घेतली. त्यांच्या पत्नीच्या खात्यावरून तीन लाख रुपये संमतीशिवाय वर्ग करून घेतले. .दीड लाख रुपये ई-पेमेंटद्वारे घेत २३ लाख पन्नास हजार रुपये पाच संशयितांनी कर्ज खात्यात वर्ग करून खाते कायमस्वरूपी बंद करीत त्यांची १२ लाख २५ हजारांची आर्थिक फसवणूक केली. याप्रकरणी पाटील यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने गंगापूर पोलिसांना गुन्हा दाखल करून घेण्याचे आदेश दिले..Pune Drunk Drive Accident: 'ड्रंक अँड ड्राइव्ह', भरधाव वेगामुळे अपघात; बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळील घटनेबाबत पोलिसांचा अंदाज .तहसीलदार बहिरम पुन्हा चर्चेतया प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार बहिरम यांचा समावेश असल्याने ते पुन्हा चर्चेत आले आहेत. गौण खनिज प्रकरणातील दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये १५ लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन तहसीलदार बहिरम यांना अटक केली होती. या प्रकरणात त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वीच ते पुन्हा शासकीय सेवेत आल्याचे समजते.