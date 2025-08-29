Cyber Fraud : नाशिकमध्ये टेलिग्राम 'टास्क'च्या नावाखाली ६.२१ लाखांची फसवणूक; सायबर भामट्याला अटक

नाशिक: एसएमबीटी हॉस्पिटलच्या अभियंत्याला टेलिग्रामवरील ‘टास्क’ पूर्ण करण्याचे आमिष दाखवून तब्बल सहा लाख २१ हजार रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या सायबर भामट्याला अहमदाबाद येथून अटक करण्यात आली. ग्रामीण सायबर पोलिसांनी ही कारवाई केली..अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपीचे नाव मन्सुरी मोहम्मद कैफ (वय २०, रा. रेहमतनगर, अहमदाबाद, गुजरात) असे आहे. एसएमबीटी हॉस्पिटलचे बायोमेडिकल इंजिनिअर प्रमोद यादव (वय ३६, रा. एसएमबीटी क्वार्टर, धामणगाव) यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती..सायबर भामट्याने यादव यांच्याशी प्रथम व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधला. त्यानंतर टेलिग्रामवरील एका गटात सामील करून विविध ऑनलाइन टास्क दिले. जादा परताव्याचे आमिष दाखवत भामट्याने त्यांना फसविले. त्यातून यादव यांना तब्बल सहा लाख २१ हजारांचा फटका बसला..तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार, सायबर पोलिस निरीक्षक नागेश मोहिते, उपनिरीक्षक पाराजी वाघमोडे, तसेच सुवर्णा आहिरे, सुनील धोकड, आकाश आंबोरे, सोहेल मुलानी, हेमंत गिलबिले व प्रदीप बहिरम यांच्या पथकाने अहमदाबादमध्ये जाऊन संशयित कैफ याला बेड्या ठोकल्या..Nashik News : बनावट आधारकार्ड प्रकरणानंतर बांगलादेशी घुसखोरांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामसभांवर.या कारवाईत फसविलेल्या रकमेतून दोन लाख रुपये तक्रारदार यादव यांना परत मिळाले आहेत. या प्रकरणी ग्रामीण सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संशयित आरोपीकडून आणखी गुन्ह्यांची उकल होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.