नाशिक

Cyber Fraud : नाशिकमध्ये टेलिग्राम 'टास्क'च्या नावाखाली ६.२१ लाखांची फसवणूक; सायबर भामट्याला अटक

Engineer Duped of ₹6.21 Lakh in Telegram Task Scam : टेलिग्रामवरील ‘टास्क’ पूर्ण करण्याचे आमिष दाखवून तब्बल सहा लाख २१ हजार रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या सायबर भामट्याला अहमदाबाद येथून अटक करण्यात आली. ग्रामीण सायबर पोलिसांनी ही कारवाई केली.
Cyber Fraud
Cyber Fraud sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: एसएमबीटी हॉस्पिटलच्या अभियंत्याला टेलिग्रामवरील ‘टास्क’ पूर्ण करण्याचे आमिष दाखवून तब्बल सहा लाख २१ हजार रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या सायबर भामट्याला अहमदाबाद येथून अटक करण्यात आली. ग्रामीण सायबर पोलिसांनी ही कारवाई केली.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Cyber Crime
Cyber Fraud
scam
Telegram
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com