Nashik News : बळीराजासाठी देवस्थाने सरसावली! नाशिकच्या मंदिरांकडून शेतकऱ्यांसाठी २५ लाखांची मदत जाहीर

नाशिक: राज्यभरात अतिवृष्टीमुळे आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी जिल्ह्यातील देवस्थानेही सरसावली आहेत. धर्मादाय सहआयुक्त विवेक सोनुने यांच्या उपस्थितीत कालिका मंदिर सभागृहात झालेल्या बैठकीत नाशिक व परिसरातील देवस्थानांनी सामाजिक बांधिलकी जपत पंचवीस लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. बैठकीत जिल्ह्यातील देवस्थानांकडून सुमारे एक कोटी रुपये मदत देण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला..राज्यात गेल्या आठ दिवसांपासून होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. बळीराजाला मदतीसाठी जिल्ह्यातील देवस्थाने, तसेच सार्वजनिक ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी अडीचला श्रीकालिका मंदिराच्या सभागृहात झाली. बैठकीला जिल्ह्यातील देवस्थानांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली..धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, नाशिक जिल्हा देवस्थान विश्वस्त समिती व टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशनच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली. व्यासपीठावर धर्मदाय सहआयुक्त विवेक सोनुने, धर्मदाय सहआयुक्त महावीर जोगी, नाशिक जिल्हा देवस्थान विश्वस्त परिषदेचे अध्यक्ष केशवअण्णा पाटील, टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशनचे सचिव ॲड. भाऊसाहेब गंभिरे आदी उपस्थित होते. .देवस्थानांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत करण्याचे आवाहन करण्यात आले. बैठकीस ॲड. अनिलकुमार आहेर, मुरलीधर पाटील, शिवाजीराव गांगुर्डे, राजू जाधव, ॲड. दीपक पाटोदकर, सतीश पाटील, विजय चव्हाण, जगदीश चव्हाण, अमर ठोंबरे, सुभाष तळाजिया, डॉ. कोठावळे, सुमेरकुमार काले आदी उपस्थित होते..यांनी दिली मदत...श्री कालिकादेवी संस्थान, दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर प्रतिष्ठान, नवश्या गणपती ट्रस्ट, सोमेश्वर महादेव मंदिर देवस्थान, श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट, जेडीसी बिटको चॅरिटेबल ट्रस्ट संस्थान, श्री कपालेश्वर महादेव देवस्थान, श्री शनैश्वर देवस्थान (नस्तनपूर), श्री निवृत्तिनाथ संस्थान (त्र्यंबकेश्वर), जय मल्हार ट्रस्ट (चंदनपुरी), श्री सिद्धक्षेत्र मांगीतुंगी या देवस्थानांच्या विश्वस्तांनी मदत जाहीर केली..