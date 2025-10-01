नाशिक

Nashik News : बळीराजासाठी देवस्थाने सरसावली! नाशिकच्या मंदिरांकडून शेतकऱ्यांसाठी २५ लाखांची मदत जाहीर

Meeting at Shri Kalika Mandir Auditorium : धर्मादाय सहआयुक्त विवेक सोनुने यांच्या उपस्थितीत कालिका मंदिर सभागृहात झालेल्या बैठकीत, श्री कालिकादेवी संस्थान, सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट सह अनेक देवस्थानांनी अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांसाठी २५ लाख रुपयांची तात्काळ मदत जाहीर करत सामाजिक बांधिलकी जपली.
नाशिक: राज्यभरात अतिवृष्टीमुळे आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी जिल्ह्यातील देवस्थानेही सरसावली आहेत. धर्मादाय सहआयुक्त विवेक सोनुने यांच्या उपस्थितीत कालिका मंदिर सभागृहात झालेल्या बैठकीत नाशिक व परिसरातील देवस्थानांनी सामाजिक बांधिलकी जपत पंचवीस लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. बैठकीत जिल्ह्यातील देवस्थानांकडून सुमारे एक कोटी रुपये मदत देण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला.

