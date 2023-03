Nashik News: वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीची निविदा प्रक्रिया 8 दिवसात; भुजबळांच्या प्रश्नावर महाजनांचे उत्तर

By

नाशिक : येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर केले असून, महाविद्यालयास अतिरिक्त जागेचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला पाठवला आहे.

ही जागा विद्यापीठास वर्ग करण्याचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असून जागा हस्तांतरित होऊन प्रत्यक्षात काम कधी सुरु होणार असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी (ता.३) सभागृहात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला.

इमारतीच्या कामाची निविदा प्रक्रिया आठ दिवसांत पूर्ण करतांना लवकरच प्रत्यक्ष कामास सुरवात होईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. (Tender process for medical college building in 8 days Mahajans answer to Bhujbal question Nashik News)

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ३४८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. या महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या कामाची निविदा प्रक्रिया आठ दिवसात सुरु करण्यात येईल.

ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात कामाला सुरवात होणार आहे. कामाला सुरवात झाल्यानंतर दीड ते दोन वर्षात हे काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.