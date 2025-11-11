नाशिक

Nashik TET Exam : टीईटी परीक्षा २३ नोव्हेंबरला; नाशिकमध्ये 'एआय'चा वॉच, गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी परीक्षा परिषदेची मोठी तयारी!

Nashik gears up for Teacher Eligibility Test 2025 with 32,031 candidates : नाशिक जिल्ह्यात २३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) नियोजनासंदर्भात उपजिल्हाधिकारी रोहित राजपूत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यंदा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्व केंद्रांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि 'फोटोव्ह्यू' प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.
नाशिक: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत येत्या २३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी (टीईटी) जिल्ह्यातील ३२ हजार ३१ परीक्षार्थी प्रविष्ट होणार आहेत. गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर ‘एआय’चा वापर करून नियंत्रण कक्षात प्रेक्षपित होईल. कार्यरत शिक्षकांनाही ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्यामुळे यंदा परीक्षार्थींची संख्या वाढली आहे.

