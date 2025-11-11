Nashik TET Exam : टीईटी परीक्षा २३ नोव्हेंबरला; नाशिकमध्ये 'एआय'चा वॉच, गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी परीक्षा परिषदेची मोठी तयारी!

नाशिक: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत येत्या २३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी (टीईटी) जिल्ह्यातील ३२ हजार ३१ परीक्षार्थी प्रविष्ट होणार आहेत. गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर ‘एआय’चा वापर करून नियंत्रण कक्षात प्रेक्षपित होईल. कार्यरत शिक्षकांनाही ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्यामुळे यंदा परीक्षार्थींची संख्या वाढली आहे. .पेपर एकसाठी ३२ केंद्रांवर १३ हजार २०४ आणि पेपर दोनसाठी ५४ केंद्रांवर १८ हजार ८२७ परीक्षार्थींची आसनव्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. उपजिल्हाधिकारी रोहित राजपूत यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. १०) नियोजनाची बैठक झाली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अश्विनी पाटील, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज, महापालिकेच्या प्रशासन अधिकारी डॉ. मीता चौधरी, उपशिक्षणाधिकारी प्रकाश अहिरे, दिलीप जऊळकर, रंजना लोहकरे, संतोष झोले, गुलाब गुंबाडे व मनीषा पिंगळकर उपस्थित होते..प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्यभरात एकाच दिवशी होत आहे. प्राथमिक शिक्षकांसाठी अनिवार्य पेपर- १ सकाळी साडेदहा ते दुपारी एक या वेळेत होईल. त्यासाठी ३२ केंद्रांवर १३ हजार २०४ परीक्षार्थी प्रविष्ट होतील. माध्यमिक शिक्षकांसाठी अनिवार्य असलेला पेपर- २ दुपारी अडीच ते सायंकाळी पाच या वेळेत होईल. त्यासाठी ५४ परीक्षा केंद्रांवर १८ हजार ८२७ परीक्षार्थी प्रविष्ट होणार आहेत..फोटोव्ह्यू प्रणालीफोटोव्ह्यू प्रणालीद्वारे गेल्या वर्षाच्या सर्व ‘टीईटी’ परीक्षांतील उमेदवारांचे छायाचित्र आणि नावे नव्या उमेदवारांसोबत पडताळणीसाठी वापरली जाणार आहेत. यामध्ये ‘हिस्टोरिकल ॲनॅलिसिस’ करून एकाच उमेदवाराचे दोन वेगवेगळे छायाचित्र किंवा एकच छायाचित्र पण वेगवेगळी नावे, एकाच उमेदवाराने वेगवेगळ्या केंद्रावर अनेक अर्ज भरल्यास अशी सर्व माहिती परीक्षेपूर्वी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे बोगस किंवा डमी उमेदवारांना तत्काळ ओळखणे शक्य होईल..हॉटलाइन प्रणालीप्रत्येक परीक्षा केंद्र संचालक, परीक्षा नियंत्रण कक्ष आणि परीक्षा परिषद कार्यालय यांना थेट जोडणारी हॉटलाइन प्रणाली बसविण्यात आली आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर पोलिस बंदोबस्त असणार आहे..Success Story: मेहनतीच्या जोरावर स्वप्न केले पूर्ण; अर्जुन डुरेची ‘एनडीए’त निवड, क्लासेस न लावता यश.परीक्षार्थींनो, इकडे लक्ष द्यामोबाईल, कॅलक्युलेटर, पेजर, कॅमेरा, डिजिटल डायरी आदींना केंद्रात बंदी.पुस्तके, वह्या, कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे, प्रवेशपत्र व छायाचित्र ओळखपत्राशिवाय परीक्षा केंद्रावर प्रवेश नाहीपरीक्षा सुरू होण्यापूर्वी २० मिनिटे आधी परीक्षागृहात प्रवेशपरीक्षा सुरू होण्याच्या दीड तास आधी केंद्रावर उपस्थित राहणे आवश्यकआधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहनचालक परवाना किंवा मतदान ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारकनावात बदल असल्यास राजपत्र, अधिसूचना, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.