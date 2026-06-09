TET Student : टीईटीसाठी उमेदवारांची संख्या सहा लाखांच्या पार; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सव्वा लाखाने वाढली नोंदणी

इगतपुरी - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महा-टीईटी) २०२६ साठी उमेदवारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. यंदा तब्बल सहा लाख १२५ उमेदवारांनी नोंदणी केली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या एक लाख २४ हजार ४५६ ने अधिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी परीक्षा अनिवार्य केल्याने सेवेत असलेले शिक्षक तसेच शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज केल्याचे दिसून येत आहे..मूळतः ही परीक्षा २१ जूनला होणार होती. मात्र, नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) त्याच दिवशी नीटची पुनर्परीक्षा आयोजित केल्याने टीईटीची तारीख बदलून २८ जून करण्यात आली आहे.राज्य परीक्षा परिषद २०१३ पासून टीईटी परीक्षा घेत आहे. पहिल्याच परीक्षेसाठी सहा लाखांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्यानंतर प्रथमच यंदा पुन्हा एकदा नोंदणीचा आकडा सहा लाखांच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे शिक्षकभरतीच्या दृष्टीने या परीक्षेकडे राज्यभरातील उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे..गेल्या वर्षी २३ नोव्हेंबर २०२५ ला झालेल्या परीक्षेसाठी चार लाख ७५ हजार ६६९ उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्यांपैकी चार लाख ४६ हजार ७३० उमेदवार प्रत्यक्ष परीक्षेला बसले, तर ५० हजार ३६९ उमेदवार पात्र ठरले. परिणामी, टीईटीचा निकाल ११.२८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. गेल्या अनेक वर्षांतील हा सर्वोच्च निकाल ठरला..निकालात वाढीचे संकेतटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे शिक्षकांसाठी अनिवार्य झाल्याने उमेदवार तयारीकडे अधिक गांभीर्याने पाहत आहेत. सेवेत असलेल्या अनेक शिक्षकांसमोर पात्रता मिळविण्याचे आव्हान असल्याने परीक्षेतील यशाचे प्रमाण वाढल्याचे मानले जाते. त्यामुळे यंदाच्या परीक्षेतही निकालाची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे..तेरा वर्षांचा टीईटीचा प्रवासटीईटी परीक्षेच्या निकालाचा इतिहास पाहिला असता सुरुवातीच्या काळात पात्रतेचे प्रमाण अत्यंत कमी होते. २०१३ मध्ये निकाल ५.०२ टक्के लागला होता. त्यानंतर अनेक वर्षे निकाल दोन ते चार टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला. २०१८ मध्ये तो ५.१३ टक्क्यांवर पोहोचला. मात्र, २०२५ मध्ये पहिल्यांदाच निकालाने ११ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडत नवा विक्रम नोंदविला. शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य झाल्यानंतर परीक्षेचे महत्त्व वाढले असून, त्याचा थेट परिणाम निकालावर दिसून येत असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे..यंदाच्या परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्येपरीक्षा तारीख : २८ जून २०२६एकूण नोंदणी : ६ लाख १२५ उमेदवारगेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ : १.२४ लाखांहून अधिकसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे टीईटीचे महत्त्व वाढले२०२५ मध्ये विक्रमी ११.२८ टक्के निकालयंदाही निकालात वाढ होण्याची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.